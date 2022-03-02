Российские артисты КВНщики Писаренко и Никишин записали обращение из Украины: Это война, настоящая война

Известные российские актеры и комики Сергей Писаренко и Евгений Никишин оказались в Украине в момент нападения Путина

Российские актеры и КВНщики Сергей Писаренко и Евгений Никишин обратились к россиянам. / Фото: скриншот

Пока некоторые российские артисты, такие как Николай Басков, продолжают сеять дезинформацию в своей стране, Сергей Писаренко и Евгений Никишин попытались достучаться до граждан РФ, записав им видеообращение из Украины, которую уже седьмой день обстреливают оккупанты.

Сейчас известные российские КВНщики находятся в Украине. И они своими глазами видят, кто бомбит города и кто убивает мирное население.

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На видео комики отметили, что в Украине не военная операция, а настоящая война. Они рассказали, что снаряды и ракеты попадают в жилые дома.

Нельзя называть это операцией... Это война. Настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Мы видели, как взрывался роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. Надеяться и сохранять уверенность, что бомбы летят в военные объекты – самая большая ошибка. Убивают гражданских людей. Неповинных ни в чем детей, – сказал Сергей Писаренко.

Артисты призвали россиян немедленно остановить войну в Украине, ведь страдают обе страны.

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И отправляют также на войну мальчишек, которые не готовы воевать. Им по 18 лет. Поэтому, остановите эту войну. Все, кто может. Иначе не будет ни России, ни Украины. Немедленно остановите!, – добавил Писаренко.

Раньше Леонид Агутин умолял остановить войну. Также Настя Ивлеева нарушила молчание об обстреле Украины.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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