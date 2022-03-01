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"У него очень-очень маленький пенис, совсем крохотный член": Фредерик Бегбедер – о Путине

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1 марта, 20:58
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Знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер вступился за Украину и обратился к гражданам РФ с призывом остановить войну, которую развязал Путин
Знаменитый писатель Фредерик Бегбедер поддержал Украину
Знаменитый писатель Фредерик Бегбедер поддержал Украину / Фото: Getty Images

Один из самых популярных писателей современности Фредерик Бегбедер присоединился к огромному большинству публичных людей Запада, которые осуждают российскую войну, которую Путин развязал против Украины.

Авто книг "Любовь живет 3 года" и "99 франков" записал эмоциональное обращение, в котором восхитился Владимиром Зеленским и дико осудил имперские замашки Путина.

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Дорогие украинцы! Еще три дня назад я думал, что Зеленский – клоун, но теперь я знаю, что у него самые большие яйца во вселенной. И Владимир Путин не просто с*ка, а просто испуганный и нелепый. У него очень-очень маленький пенис, совсем крохотный член.

Бегбедер также отметил отважность украинского народа и обратился к россиянам, которым нравятся его книги, с призывом закончить войну.

Фредерик Бегбедер
Фредерик Бегбедер / Фото: Getty Images

И я хочу сказать моим украинским друзьям, что я люблю вас, что вы – отважные люди, и заслуживаете быть абсолютно свободными. Потому что – европейцы, вы – часть Европы. Вы – часть НАТО. Если бы я мог решать, вы бы уже были нашей частью, вы наши братья. И ко всем моим русским читателям и русским друзьям: пожалуйста, прямо сейчас – оказывайте сопротивление! Скажите то, что вы чувствуете. Остановите этого безумного диктатора. Вы не можете хранить молчание. Вам сейчас это непозволительно – хранить молчание! Все мои русские читатели, если вам нравятся мои книги, пожалуйста – уважайте свободу. Остановите эту глупую бессмысленную войну

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Дорогие украинцы, помните, правда за нами, победа – не за горами!

Напомним, о войне в Украине продолжает молчать Наташа Королева, Ёлка, а Ани Лорак боится называть фамилию Путина.

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