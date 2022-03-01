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"У нього дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член": Фредерік Бегбедер – про Путіна

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1 березня, 20:58
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Знаменитий французький письменник Фредерік Бегбедер заступився за Україну і звернувся до громадян РФ із закликом зупинити війну, яку розв'язав Путін
Знаменитий письменник Фредерік Бегбедер підтримав Україну
Знаменитий письменник Фредерік Бегбедер підтримав Україну / Фото: Getty Images

Один з найпопулярніших письменників сучасності Фредерік Бегбедер приєднався до величезної громади публічних людей Заходу, які засуджують російську війну, яку Путін розв'язав проти України.

Автор книг "Кохання живе 3 роки" та "99 франків" записав емоційне звернення, в якому захопився Володимиром Зеленським і саркастично засудив імперські замашки Путіна.

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Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський – клоун, але тепер я знаю, що має найбільші яйця у всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто зляканий і недолугий. У нього дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член.

Бегбедер відзначив відвагу українського народу та звернувся до росіян, яким подобаються його книги, із закликом закінчити війну.

Фредерік Бегбедер
Фредерік Бегбедер / Фото: Getty Images

І я хочу сказати моїм українським друзям, що я люблю вас, що ви – відважні люди і заслуговуєте бути абсолютно вільними. Тому що – європейці, ви – частина Європи. Ви є частиною НАТО. Якби я міг вирішувати, ви вже були б нашою частиною, ви наші брати. І до всіх моїх російських читачів та російських друзів: будь ласка, просто зараз – чиніть опір! Скажіть, що ви відчуваєте. Зупиніть цього божевільного диктатора. Ви не можете далі мовчати. Вам зараз неприпустимо – зберігати мовчання! Всі мої російські читачі, якщо вам подобаються мої книги, будь ласка, поважайте свободу. Зупиніть цю дурну, безглузду війну.

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Дорогі українці, пам'ятайте, що правда за нами, перемога – не за горами!

Нагадаємо, про війну в Україні продовжує мовчати Наташа Корольова , Йолка, а Ані Лорак боїться називати прізвище Путіна.

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