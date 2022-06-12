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Украинская группа Dakh Daughters собрала 1 млн долларов на концерте Шона Пенна

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 июня, 11:53
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В Лос-Анджелесе прошел благотворительный концерт в поддержку Украины, на котором удалось собрать больше миллиона долларов для украинцев
Dakh Daughters собрали миллион долларов на концерте Шона Пенна/ Фото: facebook.com/DakhDaughters
Dakh Daughters собрали миллион долларов на концерте Шона Пенна/ Фото: facebook.com/DakhDaughters

Голливудский актер Шон Пенн активно поддерживает Украину с первых дней российского военного вторжения на наши территории и даже готов противостоять российским оккупантам с оружием в руках.

Благотворительный фонд CORE, основанный Пенном и Анн Ли, активно помогает украинским переселенцам. А накануне вечером в Лос-Анджелесе прошел благотворительный концерт для сбора средств украинцам.

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Специальным гостем на гала-вечере в театре Hollywood Palladium стала украинская группа Dakh Daughters. Девушки из фрик-кабаре приехали за океан, чтобы рассказать о войне в родной стране.

Кроме того, украинским исполнительницам удалось собрать более одного миллиона долларов для помощи переселенцам и военным. Об этом участницы Dakh Daughters рассказали на своей странице в Facebook.

Скриншот – facebook.com/DakhDaughters

Имели честь быть частью благотворительного вечера, организованного CORE во главе с Шоном Пенном и Анн Ли, во время которого было собрано более миллиона долларов. Спасибо за эту возможность! Стоим! – поделились участницы коллектива со своими поклонниками.

Ранее в Украину приехала грузинская исполнительница Нино Катамадзе. Певица поддержала украинцев и вместе с Веркой Сердючкой спела в киевском метро.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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