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Влад Яма "оголился" перед публикой: "Ого, какой лысый!"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 января, 20:37
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Очевидно, украинскому хореографу захотелось экспериментов в 2022 году. На днях артист крайне удивил поклонников сменой имиджа
Влад Яма удивил резкими изменениями во внешности.
Влад Яма удивил резкими изменениями во внешности. / Фото: instagram.com/vladyama_official

Не успели пользователи Сети оправиться от перевоплощений Виталия Козловского, как к нему присоединился Влад Яма! Хореограф тоже остался бороды, как и певец. Вероятно, фанам не привычно видеть кумиров без их "изюминки".

Так, во время уикенда в Майами, где Влад Яма неожиданно встретился с Дмитрием Монатиком, танцор доверил своему шестилетнему сыну Леону работу барбера – мальчик с помощью электробритвы лишил звездного отца бороды, но оставил усы и маленькую бородку.

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Фото: скриншот instastories/vladyama_official

Однако сам хореограф на этом не остановился и довел дело до конца. Он кардинально сменил имидж!

Фото: скриншот instastories/vladyama_official

Долгие годы Влад Яма появлялся на публике с густой и ухоженной бородой, однако "жизнь нуждается в экспериментах". В Instagram 39-летний артист похвастался своим образом, сидя в машине.

Влад Яма показал фанам новый имидж.
Влад Яма показал фанам новый имидж. / Фото: instagram.com/vladyama_official

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Ну, привет, 2007! Жена не узнает, ветерком необычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в общем-то хорошо, – подписал фото Яма.

Фолловеры удивились "молодому" образу Ямы и отметили, что ему подходит. Более фаны вспомнили, как выглядел кумир около 15 лет назад, когда был участником "Танців з зірками" в паре с Натальей Могилевской:

  • Почему-то сразу вспомнился танец с Наталью Могилевской в образе Маски (по-моему, это была самба?!) без бороды – ?.
  • Помолодели лет на 10 точно.
  • Затащил достойно – ??. Я бы не решился.
  • Голый, совсем голый.
  • Фантомас.
  • Сам на себя не похож.
  • Ого, какой лысый.
Фото: скриншот instagram/vladyama_official

Нагадаем, раньше Влад Яма вспомнил ужасный случай , который произошел с ним в новогоднюю ночь.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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