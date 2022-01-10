Влад Яма "оголился" перед публикой: "Ого, какой лысый!"

Очевидно, украинскому хореографу захотелось экспериментов в 2022 году. На днях артист крайне удивил поклонников сменой имиджа

Влад Яма удивил резкими изменениями во внешности. / Фото: instagram.com/vladyama_official

Не успели пользователи Сети оправиться от перевоплощений Виталия Козловского, как к нему присоединился Влад Яма! Хореограф тоже остался бороды, как и певец. Вероятно, фанам не привычно видеть кумиров без их "изюминки".

Так, во время уикенда в Майами, где Влад Яма неожиданно встретился с Дмитрием Монатиком, танцор доверил своему шестилетнему сыну Леону работу барбера – мальчик с помощью электробритвы лишил звездного отца бороды, но оставил усы и маленькую бородку.

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Фото: скриншот instastories/vladyama_official

Однако сам хореограф на этом не остановился и довел дело до конца. Он кардинально сменил имидж!

Фото: скриншот instastories/vladyama_official

Долгие годы Влад Яма появлялся на публике с густой и ухоженной бородой, однако "жизнь нуждается в экспериментах". В Instagram 39-летний артист похвастался своим образом, сидя в машине.

Влад Яма показал фанам новый имидж. / Фото: instagram.com/vladyama_official

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Ну, привет, 2007! Жена не узнает, ветерком необычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в общем-то хорошо, – подписал фото Яма.

Фолловеры удивились "молодому" образу Ямы и отметили, что ему подходит. Более фаны вспомнили, как выглядел кумир около 15 лет назад, когда был участником "Танців з зірками" в паре с Натальей Могилевской:

Почему-то сразу вспомнился танец с Наталью Могилевской в образе Маски (по-моему, это была самба?!) без бороды – ?.

Помолодели лет на 10 точно.

Затащил достойно – ??. Я бы не решился.

Голый, совсем голый.

Фантомас.

Сам на себя не похож.

Ого, какой лысый.

Фото: скриншот instagram/vladyama_official

Нагадаем, раньше Влад Яма вспомнил ужасный случай , который произошел с ним в новогоднюю ночь.