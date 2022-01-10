Влад Яма "оголился" перед публикой: "Ого, какой лысый!"

Не успели пользователи Сети оправиться от перевоплощений Виталия Козловского, как к нему присоединился Влад Яма! Хореограф тоже остался бороды, как и певец. Вероятно, фанам не привычно видеть кумиров без их "изюминки".
Так, во время уикенда в Майами, где Влад Яма неожиданно встретился с Дмитрием Монатиком, танцор доверил своему шестилетнему сыну Леону работу барбера – мальчик с помощью электробритвы лишил звездного отца бороды, но оставил усы и маленькую бородку.
Однако сам хореограф на этом не остановился и довел дело до конца. Он кардинально сменил имидж!
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Долгие годы Влад Яма появлялся на публике с густой и ухоженной бородой, однако "жизнь нуждается в экспериментах". В Instagram 39-летний артист похвастался своим образом, сидя в машине.
Ну, привет, 2007! Жена не узнает, ветерком необычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в общем-то хорошо, – подписал фото Яма.
Фолловеры удивились "молодому" образу Ямы и отметили, что ему подходит. Более фаны вспомнили, как выглядел кумир около 15 лет назад, когда был участником "Танців з зірками" в паре с Натальей Могилевской:
- Почему-то сразу вспомнился танец с Наталью Могилевской в образе Маски (по-моему, это была самба?!) без бороды – ?.
- Помолодели лет на 10 точно.
- Затащил достойно – ??. Я бы не решился.
- Голый, совсем голый.
- Фантомас.
- Сам на себя не похож.
- Ого, какой лысый.
Нагадаем, раньше Влад Яма вспомнил ужасный случай , который произошел с ним в новогоднюю ночь.