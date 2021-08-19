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Внучка Ротару в коротком топе сразила шикарной фигурой на тренировке в Италии (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 августа, 15:26
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Внучка знаменитой певицы Софии Ротару, Соня, продолжает летний отдых. На днях туда прибыла и сама артистка, чтобы отпраздновать день рождения с семьей
Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко
Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

20-летняя Соня Евдокименко, которая недавно растрогала поклонников, позируя с отцом, показала, как проводит последние летние дни в Италии. Модель сообщила, что пробудет там еще несколько дней и поделилась кадрами с тренировки, а также прогулки по городу со своей мамой, невестки Софии Ротару.

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Короткие видео Соня Евдокименко попубликовала в Instastories. Внучка Ротару сняла часть своей утренней зарядки, во время которой выполнила несколько асан из йоги, которые помогают ей держать в тонусе фигуру.

Внучка Софии Ротару показала свою тренировку
Внучка Софии Ротару показала свою тренировку / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Затем Соня вместе с мамой, Светланой Евдокименко, устроили велопрогулку и отправились на местный рынок.

Соня Евдокименко с мамой в Италии
Соня Евдокименко с мамой в Италии / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

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Ранее внучка Ротару делилась фотографиями с отдыха со своим бойфрендом Денисом Жадановым, предпринимателем из списка Forbes. Пара успела объездить несколько регионов Италии и теперь их отдых подошел к концу.

Напомним, что Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где она и познакомилась с Денисом.

Тем, кто пока не планирует в Италию, но хочет отправиться на море, будет интересно посмотреть обзор пляжей Одессы:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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