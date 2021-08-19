Внучка Ротару в короткому топі вразила шикарною фігурою на тренуванні в Італії (фото)

Онучка знаменитої співачки Софії Ротару, Соня, продовжує літній відпочинок. Днями туди прибула і сама артистка, щоб відсвяткувати день народження з родиною

Внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

20-річна Соня Євдокименко, яка нещодавно зворушила шанувальників, позуючи з батьком, показала, як проводить останні літні дні в Італії. Модель повідомила, що пробуде там ще кілька днів і поділилася кадрами з тренування, а також прогулянки по місту зі своєю мамою, невістки Софії Ротару.

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Короткі відео Соня Євдокименко опублікувала в Instastories. Онучка Ротару зняла частину своєї ранкової зарядки, під час якої виконала кілька асан з йоги, які допомагають їй тримати в тонусі фігуру.

Внучка Софії Ротару показала своє тренування / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Потім Соня разом з мамою, Світланою Євдокименко, влаштували велопрогулянку і вирушили на місцевий ринок.

Соня Євдокименко з мамою в Італії / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

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Раніше внучка Ротару ділилася фотографіями з відпочинку зі своїм бойфрендом Денисом Жаданова, підприємцем зі списку Forbes. Пара встигла об'їздити кілька регіонів Італії і тепер їхній відпочинок підійшов до кінця.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, де вона і познайомилася з Денисом.

Тим, хто поки не планує в Італію, але хоче вирушити на море, буде цікаво подивитися огляд пляжів Одеси:

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