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Внучка Ротару в короткому топі вразила шикарною фігурою на тренуванні в Італії (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
19 серпня, 15:26
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Онучка знаменитої співачки Софії Ротару, Соня, продовжує літній відпочинок. Днями туди прибула і сама артистка, щоб відсвяткувати день народження з родиною
Внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко
Внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

20-річна Соня Євдокименко, яка нещодавно зворушила шанувальників, позуючи з батьком, показала, як проводить останні літні дні в Італії. Модель повідомила, що пробуде там ще кілька днів і поділилася кадрами з тренування, а також прогулянки по місту зі своєю мамою, невістки Софії Ротару.

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Короткі відео Соня Євдокименко опублікувала в Instastories. Онучка Ротару зняла частину своєї ранкової зарядки, під час якої виконала кілька асан з йоги, які допомагають їй тримати в тонусі фігуру.

Внучка Софії Ротару показала своє тренування
Внучка Софії Ротару показала своє тренування / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Потім Соня разом з мамою, Світланою Євдокименко, влаштували велопрогулянку і вирушили на місцевий ринок.

Соня Євдокименко з мамою в Італії
Соня Євдокименко з мамою в Італії / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

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Раніше внучка Ротару ділилася фотографіями з відпочинку зі своїм бойфрендом Денисом Жаданова, підприємцем зі списку Forbes. Пара встигла об'їздити кілька регіонів Італії і тепер їхній відпочинок підійшов до кінця.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, де вона і познайомилася з Денисом.

Тим, хто поки не планує в Італію, але хоче вирушити на море, буде цікаво подивитися огляд пляжів Одеси:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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