Вставай, моя Україно! TamerlanAlena вдохновляют на борьбу в новой песне – не пропустите мотивирующий клип!

TamerlanAlena х Andi Vax спели песню "Моя Украина" о непобедимой и смелой Украине, которая сегодня проживает сверхсложный период за историю своей независимости

Вы должны услышать эту песню о непобедимой Украине / Фото: пресс-служба

Мы уже делились с вами хитами от Насти Каменских, певицы Натальи Могилевской, любимца публики Олега Винника, ремейком "Я Солдат" от Сергея Бабкина, которые поддерживают нашу страну в этот горький период истории. Теперь же, во время возрождения и единства, в момент, когда на нашей земле идет 21-й день война, публикуем новую мотивирующую новинку от TamerlanAlena х Andi Vax.

Песня "Моя Україна" способна укрепить боевой дух каждого украинца и всех защитников, которые круглосуточно защищают нашу землю. "Ми вистоїмо, адже у нас немає страху" - поют TamerlanAlena и призывают верить в близкую победу.

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TamerlanAlena / Фото: пресс-служба

Эта песня льется из наших сердец, из души. Она о любви – но уже не к любимому, а к родной Украине. "Вставай, моя Україна, у мене одна єдина" – без лишних слов... Сейчас нам всем очень сложно и больно, но важно держать строй и несокрушимую веру в победу. Мы гордимся тем, что мы украинцы – сильнейшая нация во всем мире. Мы выдержим и совсем скоро отпразднуем победу. Осталось еще немного,

- комментирует дуэт.

В куплете Тамерлана звучит фраза "русский военный корабль, иди нах*й", которая стала настоящим символом борьбы украинцев с российскими оккупантами. Над аранжировкой песни работал известный саунд-продюсер и аранжировщик Andi Vax.

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Поднимайте дух, смотрите видео TamerlanAlena "Моя Украина"!

Отметим, как и большинству семей Украины, Тамерлану и Алене с сыном пришлось разъехаться ради безопасности. Тамерлан вступил в ряды территориальной обороны и вместе с ЗСУ защищает родную землю с оружием в руках. Певец находится в самых горячих точках Киевской области – вместе с армией отражает атаки оккупантов и осуществляет эвакуацию населения.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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