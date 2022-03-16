Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Тина на митинге

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Вставай, моя Україно! TamerlanAlena вдохновляют на борьбу в новой песне – не пропустите мотивирующий клип!

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 марта, 20:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
TamerlanAlena х Andi Vax спели песню "Моя Украина" о непобедимой и смелой Украине, которая сегодня проживает сверхсложный период за историю своей независимости
Вы должны услышать эту песню о непобедимой Украине
Вы должны услышать эту песню о непобедимой Украине / Фото: пресс-служба

Мы уже делились с вами хитами от Насти Каменских, певицы Натальи Могилевской, любимца публики Олега Винника, ремейком "Я Солдат" от Сергея Бабкина, которые поддерживают нашу страну в этот горький период истории. Теперь же, во время возрождения и единства, в момент, когда на нашей земле идет 21-й день война, публикуем новую мотивирующую новинку от TamerlanAlena х Andi Vax.

Песня "Моя Україна" способна укрепить боевой дух каждого украинца и всех защитников, которые круглосуточно защищают нашу землю. "Ми вистоїмо, адже у нас немає страху" - поют TamerlanAlena и призывают верить в близкую победу.

Реклама

TamerlanAlena
TamerlanAlena / Фото: пресс-служба

Эта песня льется из наших сердец, из души. Она о любви – но уже не к любимому, а к родной Украине. "Вставай, моя Україна, у мене одна єдина" – без лишних слов... Сейчас нам всем очень сложно и больно, но важно держать строй и несокрушимую веру в победу. Мы гордимся тем, что мы украинцы – сильнейшая нация во всем мире. Мы выдержим и совсем скоро отпразднуем победу. Осталось еще немного,

- комментирует дуэт.

В куплете Тамерлана звучит фраза "русский военный корабль, иди нах*й", которая стала настоящим символом борьбы украинцев с российскими оккупантами. Над аранжировкой песни работал известный саунд-продюсер и аранжировщик Andi Vax.

Реклама

Поднимайте дух, смотрите видео TamerlanAlena "Моя Украина"!

Отметим, как и большинству семей Украины, Тамерлану и Алене с сыном пришлось разъехаться ради безопасности. Тамерлан вступил в ряды территориальной обороны и вместе с ЗСУ защищает родную землю с оружием в руках. Певец находится в самых горячих точках Киевской области – вместе с армией отражает атаки оккупантов и осуществляет эвакуацию населения.

Реклама

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация – спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять