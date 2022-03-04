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Потап вступился за Барских, которому угрожает Тимати: "Рядом с Максом будут такие, как я"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 марта, 19:58
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Алексей Потапенко не стал теперь нападки российского рэпера и ответил Тимати
Потап встал на сторону Барских
Потап встал на сторону Барских / Фото: instagram.com/realpotap

Сегодня мы писали о том, что Потапу угрожают в связи с его позицией о войне в Украине. Также под шквал критики попал Макс Барских, которому лично угрожал Тимати. Но украинское общество сейчас настолько консолидировано, что подобные выходки – лишь укрепляют дух и заставляют все держаться вместе.

На своей странице в инстаграм Алексей Потапенко кричит о том, что надо прекратить войну, которую Путин начал в Украине. Артист также сказал несколько слов силам ВСУ, поблагодарив их за мужество, но и не упустил возможность обратиться к россиянам, предупредив, что их ждет большая бедность и разруха.

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Сейчас вы станете самой бедной страной за всю историю России. Как никогда. И вопрос даже не в санкциях. А в том, что весь мир считает, что это неправильно.

Также он сказал несколько слов Тимати, который угрожал Максу Барских.

И еще один привет хочу передать: Тимати, который обратился к Максу Барских. У вас такая темочка, у вас, – выбирать послабее. Макс по сравнению с тобой не такой накачанный чувак, выбирать послабее и обижать. Ты знаешь, Тимати, у тебя был шанс с сообщением выйти в мир совершенно другого содержания. Но ты, наверное, не смотришь и не знаешь, что происходит в Украине и почему ты наехал на Макса, который действительно рассказывает правду. Так вот знай, когда мы встретимся, а я думаю, ты-то точно выживешь, рядом с Максом будут стоять такие, как я. Так что увидимся, потому что Украина победит.

Отметим, что в РФ все же есть думающие люди, которые осуждают действия Путина и требуют у него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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