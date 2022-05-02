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Wellboy записал кавер на песню Скрябина: Кузьма был и остается для меня примером

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 15:05
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Wellboy представил свой кавер на одну из известных композиций Кузьмы Скрябина "Просто ми", который стал саундтреком к биографическому фильму о музыканте
Wellboy представил кавер на песню Кузьмы
Wellboy представил кавер на песню Кузьмы / Фото: instagram.com/a.wellboy

Поднять настроение своим слушателям Wellboy решил своей интерпретацией хита Скрябина "Просто ми". Новая композиция стала еще одним саундтреком к биографическому фильму о лидере группы "Скрябин" Андрее Кузьменко "Я, "Победа" и Берлин". Отрывком из песни Wellboy поделился в своем Instagram-аккаунте.

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Прямолинейный, честный, мудрый, смешной, Кузьма был и остается для меня примером великого украинского артиста, творчество которого безвозвратно повлияло на восприятие украинской музыки. Включите Скрябина, послушайте Кузьму и станет легче, станет ярче, – поделился Wellboy.

Певец стал одним из 16 артистов, которые перепели легендарные песни Скрябина для полнометражной ленты, которая должна была выйти на экраны в марте. Знакомые слова приобрели другой смысл и новое звучание, но, как признался Wellboy: "Лучше чем у Кузьмы у меня никогда не получится".

Украинские музыканты до войны представили свои версии хитов: MONATIK – "Старі фотографії", гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати", Alina Pash – "Чекаю ночі", DZIDZIO – "То моє море", гурт АНТИТІЛА – "Чорнобиль форева", ADAM – "Говорили і курили".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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