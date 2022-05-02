Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Джолі в Україні

Як виріс Веня!

Гага висміяла РФ

Син Калкіна

Стосунки Даші

Херд знову бреше
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Wellboy записав кавер на пісню Скрябіна: Кузьма був і залишається для мене прикладом

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 15:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Wellboy представив свій кавер на одну з відомих композицій Кузьми Скрябіна "Просто ми", який став саундтреком до біографічного фільму про музиканта
Wellboy представив кавер на пісню Кузьми
Wellboy представив кавер на пісню Кузьми / Фото: instagram.com/a.wellboy

Підняти настрій своїм слухачам Wellboy вирішив своєю інтерпретацією хіта Скрябіна "Просто ми". Нова композиція стала ще одним саундтреком до біографічного фільму про лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка "Я, "Перемога" та Берлін". Уривком з пісні Wellboy поділився у своєму Instagram-акаунті.

Реклама

Прямолінійний, чесний, мудрий, кумедний, Кузьма був і залишається для мене прикладом великого українського артиста, творчість якого безповоротно вплинула на сприйняття української музики. Увімкніть Скрябіна, послухайте Кузьму і стане легше, стане яскравіше, – поділився Wellboy.

Співак став одним з 16 артистів, які переспівали легендарні пісні Скрябіна для повнометражної стрічки, яка мала вийти на екрани в березні. Знайомі слова набули іншого сенсу та нового звучання, але, як зізнався Wellboy: "Краще, ніж у Кузьми, у мене ніколи не вийде".

Українські музиканти до війни представили свої версії хітів: MONATIK – "Старі фотографії", гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати", Alina Pash – "Жду ночі", DZIDZIO – "Те моє море", гурт АНТИТІЛА – "Чорнобиль форева", ADAM – "Говорили та курили".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти