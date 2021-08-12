Я не корю себя за лишние см в объеме или пару кг: Каменских поменяла свое отношение к телу

Счастливая жизнь для певицы – это о внутреннем балансе, принятии и удовольствии. Хотя раньше было совсем по другому.

Каменских поменяла свое отношение к телу / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно поделилась фото из ванной, на котором прикрылась одной лишь пеной, вспомнила, как только начал заниматься спортом, у нее был режим питания, тренировок по графику и очень требовательное отношение к самой себе. Об этом она написала в Instagram:

Либо черное, либо белое. Так и никак по-другому. Я даже срывы или cheat days позволяла себе ой как редко.

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При этом певица отметила, что когда ее объемы уменьшались, килограммы уходили, то она была довольна собой. Но как только появлялся + 1 см или даже +0,5 кг – все. Она начинала себя жестко критиковать:

Просто уничтожаю. Начинаю искать недостатки, ругать себя, не принимать свое тело и как следствие саму себя. И от этого внутреннее состояние – только хуже.

Теперь, по словам певицы, ее отношение к телу поменялось – она постепенно нашла баланс между черным и белым, между запретами и разрешениями.

Настя Каменских в купальнике на яхте / Фото: instagram.com/kamenskux

При этом она отметила, что все так же в ее жизни есть спорт и правильное питание:

Но при этом я не корю себя за лишние см в объеме или пару кг. За съеденный и не "отработанный" в зале десерт. Мой баланс состоит в принятии. Той, какой я есть сегодня. И именно эта любовь к себе, а не безудержная строгость, делает меня счастливой.

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Певица отметила, что и тогда, в моменты строгости пару лет назад и в моменты послабления сейчас, она чувствует себя счастливой.

Я счастлива от того, что меняюсь. Внутренне и внешне. Не знаю, как будет завтра, но сегодня каждое изменение я встречаю с любовью, принятием и благодарностью. Это мой опыт и мой выбор. Я счастлива, что выбираю быть разной.

Поклонники поддержали певицу в комментариях:

Очень отзывается. Рада за вас. Прекрасный пост.

Какие слова.

Какая вы молодец! Какой мотивирующий пост!

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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Ранее мы писали, что Настю Каменских на новых фото сравнили с Моникой Беллуччи.