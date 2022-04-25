Жена Владимира Остапчука призналась, кем стала за время войны: "Думала, что ничего не умею делать"

Блогерша Кристина Горняк говорит, что ей пришлось примерить не одну профессию

Кристина Горняк попробовала свои силы в разных сферах / Фото: instagram.com/kristygor

Жена телеведущего Владимира Остапчука, который вступил в тероборону, в довоенной жизни работала нотариусом. Но, вторжение страны-агрессора в Украину все изменило.

В Instagram Кристина делится, что после 24 февраля ей пришлось примерить не одну профессию, даже отдаленно не похожую на ее специальность.

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Когда-то я думала, что кроме нотариата я уже ничего другого не умею делать! Пришла война, и все изменилось. Я уже успела попробовать себя: психологом, грузчиком, риэлтором, водителем, доставщиком дров, доставщиком гуманитарной помощи, сортировщиком вещей и т.д., – рассказала блогерша.

Более того, жена Остапчука говорит, что этот список профессий может и будет пополняться в зависимости от потребностей Украины и народа.

И в такие моменты тебе не жалко ни себя, ни своих ногтей, ничего, все что ты хочешь – это услышать: МЫ ВЫГРАЛИ, война завершилась нашей победой!, – добавила Кристина.

Кратко о звездной паре

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (сейчас девушка взяла фамилию мужа – Остапчук) познакомились в 2019 году. В 2020 году у них состоялась помолвка. Пара поженилась 15 октября 2021 года. Свадьба прошла в роскошном ресторане под Киевом.

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У супругов нет общих детей. У Остапчука есть два детей от первого брака – семилетняя дочь Эмилия и двухлетний сын Эван-Александр.

Как известно, сейчас Кристина Горняк находится на западе Украины, где она вместе с мужем отпраздновала Пасху. Более того, блогерша решите перейти на украинский язык после вторжения россии в Украину.

Напомним, в марте Владимир Остапчук рассказал сыну о войне в день его рождения.