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Дружина Володимира Остапчука зізналась, ким стала за час війни: "Думала, що нічого не вмію робити"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 12:45
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Блогерка Христина Горняк каже, що їй довелося приміряти не одну професію
Христина Горняк спробувала свої сили у різних сферах
Христина Горняк спробувала свої сили у різних сферах / Фото: instagram.com/kristygor

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, який вступив до тероборони, у довоєнному житті працювала нотаріусом. Втім, вторгнення країни-агресорки в Україну все змінило.

У Instagram Христина ділиться, що після 24 лютого їй довелося приміряти не одну професію, яка навіть віддалено не схожа на її спеціальність.

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Колись я думала, що окрім нотаріату я вже нічого іншого не вмію робити! Прийшла війна і все змінилось. Я вже встигла спробувати себе: психологом, грузчиком, ріелтором, водієм, доставщиком дрів, доставщиком гуманітарної допомоги, сортувальником речей, тощо.., – розповіла блогерка.

Ба більше, дружина Остапчука каже, що цей список професій може і буде поповнюватись в залежності від потреб України та народу.

І в такі моменти тобі не шкода ні себе, ні своїх нігтів, нічого, все що ти хочешь – це почути: МИ ВИГРАЛИ, війна завершилась нашою перемогою!, – додала Христина.

Коротко про зіркову пару

Володимир Остапчук та Христина Горняк (зараз дівчина взяла прізвище чоловіка – Остапчук) познайомилися у 2019 році. У 2020 році у них відбулися заручини. Пара одружилася 15 жовтня 2021 року. Весілля пройшло в розкішному ресторані під Києвом.

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У пари немає спільних дітей. В Остапчука є двоє дітей від попереднього шлюбу – семирічна донька Емілія та дворічний син Еван-Олександр.

Як відомо, зараз Христина Горняк перебуває на заході України, де вона разом з чоловіком відсвяткувала Великдень. Ба більше, блогерка виріши перейти на українську мову після вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, у березні Володимир Остапчук розповів сину про війну у день його народження.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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