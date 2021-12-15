Жених Анны Тринчер вызвал очередной скандал: блогер увеличил себе губы

Скандальный блогер Александр Волошин, с которым недавно обручилась певица и блогер Анна Тринчер, решил увеличить себе губы.
Почти неделю Волошин скрывал часть своего лица от подписчиков и держал интригу, но все же решил решил сообщить о кардинальных переменах в Instastories.
На сеанс к косметологу Волошин отправился вместе со своей возлюбленной Анной. Весь процесс девушка снимала на видео.
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И хотя блогер рассказал о процедуре своим фолловерам, показывать результат он не торопится. Именно поэтому многие поклонники заподозрили Александра в хайпе.
Подтверждением того, что парень все-таки сделал инъекцию в губы, может быть реакция его родственников, которую он также опубликовал в своем аккаунте.
Мама Волошина, увидев сына, расплакалась и назвала такой поступок "позором".
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