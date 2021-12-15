Жених Анны Тринчер вызвал очередной скандал: блогер увеличил себе губы

Привлечь внимание аудитории и увеличь охваты блогеры пытаются любым способом. Например, решаются сделать операцию или инъекции красоты, как жених Тринчер

Александр Волошин увеличил губы / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Скандальный блогер Александр Волошин, с которым недавно обручилась певица и блогер Анна Тринчер, решил увеличить себе губы.

Почти неделю Волошин скрывал часть своего лица от подписчиков и держал интригу, но все же решил решил сообщить о кардинальных переменах в Instastories.

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Скриншот – instagram.com/voloshyn_xx

На сеанс к косметологу Волошин отправился вместе со своей возлюбленной Анной. Весь процесс девушка снимала на видео.

Скриншот – instagram.com/voloshyn_xx

И хотя блогер рассказал о процедуре своим фолловерам, показывать результат он не торопится. Именно поэтому многие поклонники заподозрили Александра в хайпе.

Подтверждением того, что парень все-таки сделал инъекцию в губы, может быть реакция его родственников, которую он также опубликовал в своем аккаунте.

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Скриншот – instagram.com/voloshyn_xx

Мама Волошина, увидев сына, расплакалась и назвала такой поступок "позором".

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