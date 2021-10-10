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Злату Огневич в 13 лет спасла ее сестра-сотрудница полиции: певицу преследовал взрослый мужчина

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
10 октября, 16:25
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Злате Огневич было всего 13 лет, когда незнакомый мужчина начал слать ей любовные письма и цветы. Избавиться от нежелательного поклонника помогла сестра Златы
Когда Злате Огневич было 13 лет, ее преследовал взрослый мужчина
Когда Злате Огневич было 13 лет, ее преследовал взрослый мужчина / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Историю о том, что в ее семье есть люди, связанные с полицией, Злата решила рассказать после того, как на шоу "Холостячка-2" вернулся Александр Борзенко. Мужчина возглавляет патрульную полицию Кременчуга.

В моей семье тоже есть полицейский- моя двоюродная сестра, Наташа. Она живет и работает в Александрии. Это очень опасная работа. И я искренне восхищаюсь бесстрашием и смелостью. Я бы в жизни так не смогла. Кстати, именно Наташа была первым человеком, который меня, можно сказать, спас от преследователя, – поделилась Злата в Instagram.

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Когда певице было 13 лет, неизвестный мужчина начал писать Злате письма с признаниями в любви и подкладывать их под дверь ее дома вместе с розами.

Наташа дедуктивным методом его вычислила и очень строго с ним поговорила. После этого разговора письма прекратились, – рассказала Огневич.

Отметим, что это не первая история о преследователе в жизни Златы. Пару лет назад на певицу возле дома напал ее поклонник – мужчина преследовал артистку в соцсетях и в реальной жизни.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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