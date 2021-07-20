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Вера Брежнева превратилась в темноволосую секси-разбойницу с каре: фото

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
20 июля, 16:37
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Супруга продюсера Константина Меладзе поделилась закулисным фото. Недавно артистка снялась в новом фильме, для роли в котором она крадинально перевоплотилась
Вера Брежнева в фильме "Бендер. Золото Империи"
Вера Брежнева в фильме "Бендер. Золото Империи" / Фото: instagram.com/ververa, Скриншот из YouTube

Певица Вера Брежнева, которая ранее неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции, позировала в образе своей героини из нового фильма "Бендер. Золото империи". Артистка скрыла свои белокурые локоны под париком и превратилась в темноволосую разбойницу.

Вера Брежнева хоть и часто использует грим для съемок и мероприятий, но в реальной жизни предпочитает максимальную естественность. В последнее время звезды действительно все больше демонстрируют свою жизнь без фильтров в соцсетях. Изменения в бьюти-индустрии и моде в соцсетях доказывают и это чудесные украинки на изумительных фото без макияжа.

А эффектным снимком Вера Брежнева поделилась в Instastories. На селфи, которое певица сделала в гримерке перед зеркалом, она позировала в белой рубашке и корсете.

Нашла фоточку с проб грима. Форму утвердили там, но к съемкам сделали его более рыжим, – написала Вера Брежнева.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Действительно, в трейлере фильма Вера Брежнева появляется уже рыжеволосой.

Скриншот YouTube

Кстати, в этом фильме с Верой Брежневой снялся и небезызвестный Сергей Безруков, который недавно пожалел украинцев.

Смотрите сюжет о новом составе "ВИА Гры", который недавно представил Меладзе:

Ранее Вера Брежнева поделилась романтичным видео, которое снял Константин Меладзе.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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