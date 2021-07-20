Вера Брежнева превратилась в темноволосую секси-разбойницу с каре: фото

Певица Вера Брежнева, которая ранее неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции, позировала в образе своей героини из нового фильма "Бендер. Золото империи". Артистка скрыла свои белокурые локоны под париком и превратилась в темноволосую разбойницу.
Вера Брежнева хоть и часто использует грим для съемок и мероприятий, но в реальной жизни предпочитает максимальную естественность. В последнее время звезды действительно все больше демонстрируют свою жизнь без фильтров в соцсетях. Изменения в бьюти-индустрии и моде в соцсетях доказывают и это чудесные украинки на изумительных фото без макияжа.
А эффектным снимком Вера Брежнева поделилась в Instastories. На селфи, которое певица сделала в гримерке перед зеркалом, она позировала в белой рубашке и корсете.
Нашла фоточку с проб грима. Форму утвердили там, но к съемкам сделали его более рыжим, – написала Вера Брежнева.
Действительно, в трейлере фильма Вера Брежнева появляется уже рыжеволосой.
Кстати, в этом фильме с Верой Брежневой снялся и небезызвестный Сергей Безруков, который недавно пожалел украинцев.
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