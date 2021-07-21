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Ани Лорак в изумительном платье с декольте и с огромными шарами позировала у авто: фото

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
21 июля, 17:10
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Украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, на фоне скандальной реакции Сети на ее приезд в Одессу, продолжает публиковать радостные кадры
Ани Лорак
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, билеты на предстоящий концерт которой уже почти распроданы, позировала возле автомобиля, к которому был привязан огромный "букет" гелиевых шаров. К кому певица отправилась на день рождения – она не раскрыла, но выглядела очень счастливой.

Кадром звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Ани Лорак была в черном платье с открытыми плечами и пышными рукавами. Запястья и шею певица подчеркнула украшениями.

Мир вокруг нас — это отражение наших мыслей. И мы сами формируем и наполняем свою реальность. Улыбайтесь! И кто-то улыбнётся в ответ, – написала Ани Лорак.

Ани Лорак
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

В комментариях поклонники засыпали знаменитость комплиментами. Некоторые вспомнили и о предстоящем концерте Ани Лорак в Одессе – это будет ее первое выступление в Украине за семь лет. Новости о приезде звезды в Украину вызвали резонанс в Сети, а телеведущий Игорь Кондратюк даже назвал Ани Лорак коллаборанткой. Однако поклонники ждут выступления звезды.

Смотрите интервью, в котором известный украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Ранее друг Ани Лорак Эмин Агаларов прокомментировал ее скандал с Константином Меладзе.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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