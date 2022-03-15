Бегут с тонущего корабля! Путинские пропагандисты массово выезжают за границу

Россия рискует остаться без так называемого "рупора Кремля", ведь все работники путинской пропаганды стали массово увольняться и уезжать за границу

Российские журналисты массово покидают страну / Фото: Facebook

Многие несогласные с путинской агрессией звезды уже давно покинули страну. Опасаясь за свою жизнь, из россии также уехал скандальный комик Данила Поперечный. Дошел черед и до работников кремлевской пропаганды.

О побеге многих важный лиц госканалов рф заявил известный журналист Роман Супер. По его словам, в журналистских кругах говорят о массовых увольнениях.

Реклама

Настроение у большинства остающихся сотрудников поганое: "Если б не кредиты, мы бы свалили", – сообщил журналист.

Скриншот – facebook.com/romasuper

Однако, как пишут российские СМИ, Сергей Брилев опроверг слухи о своем уходе с телеканала и сообщил, что сейчас просто находится в командировке.

Напомним, что ВГТРК – это федеральное телевидение в россии, которое включает в себя самые крупные каналы путинской пропаганды, такие как "Россия-1" и "Россия-24". Лицом ВГТРК является всеми известная "кукла путинского ТВ" Ольга Скабеева.

Мы также не устаем говорить о тех, кто не поддерживает путинские бесчинства в Украине. Многие из артистов были вынуждены покинуть страну.

Реклама

Мы уверены в победе. Всё будет Украина!

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!