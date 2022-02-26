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Дмитро Пєвцов назвав українців "нацистами" та підтримав Путіна: "Він зупиняє геноцид на Донбасі"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 11:16
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Російський актор та депутат Держдуми РФ переконує всіх, що Путін нібито зупинає війну. Однак, усі ми прекраснемо знаємо нашого ворога....
Дмитро Пєвцов підтримав напад Путіна на Україну.
Дмитро Пєвцов підтримав напад Путіна на Україну. / Фото: Instagram

Чимало російських зірок визнають, що Путін почав війну проти України і продовжує її нині! Зокрема, палко про це говорить Андрій Макаревич – він закликає Кремль зупинитися. Однак у РФ є і ті, хто думає (чи не думає) зовсім протилежно.

Ми вже бачили, як Микола Басков підтримав напад Росії на Україну, за що вже "отримав" по заслузі. Нині ж за війну на нашій території виступив актор Дмитро Пєвцов.

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Арист записав відеозвернення до російських діячів культури, які буцімто закликали зупинити "операцію" російських військ в Україні (насправді, артисти закликали зупинити ВІЙНУ). На думку Пєвцова, "операція" потрібна для того, аби припинити "геноцид на Донбасі".

Також Пєвцов порівняв Путіна з хірургом, який "стоїть над хворим і робить йому якусь для порятунку життя операцію".

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"Товариші, ми обрали нашого президента. Можливо ви, діячі культури не голосували за Путіна, але більшість у нашій країні обрали цього президента. Я глибоко переконаний, що він робить те, що зараз, що повинно і потрібно. І ось ці крики "зупиніть війну"... Я вам відповім народе, президент саме цим займається. Він "зупиняє" війну, він "зупиняє геноцид на Донеччині", – сказав актор.

Він додав, що "українські нацисти роблять геноцид на Донбасі".

Я прошу вас не заважати хірургу, який робить цю операцію з порятунку хворого, – сказав він.

Ймовірно, без уваги такі заяви не залишуться і Пєвцов "заплатить" за це.

Хто такий Дмитро Пєвцов?

Дмитро Пєвцов – радянський та російський актор театру та кіно, співак, музикант, депутат Державної Думи РФ. Знімався у таких фільмах: "Бандитський Петербург", "На прізвисько "Звір", "Янгол в серце" тощо.

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Поки деякі російські артисти сіють дезінформацію, багато інших зірок закликають Путіна зупинитись.

Нагадаємо, Максим Чмерковський показав усьому світу, як Росія бомбить Україну та закликав до припинення війни.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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