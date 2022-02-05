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Дочка Юлії Началової не хоче, щоб її порівнювали з мамою: "Ми, так чи інакше, різні люди"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 лютого, 22:54
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Після смерті Юлії Началової вся увага шанувальників прикута до єдиної доньки співачки – Віри. Дівчина зізнається, що втомилася від постійних порівнянь із мамою
Донька Юлії Началової втомилася від порівнянь із мамою
Донька Юлії Началової втомилася від порівнянь із мамою / Фото: instagram.com/julianachalova, veraldonina

Улюблена тисячами шанувальників співачка Юлія Началова могла б відсвяткувати свій 41 день народження 31 січня , але три роки тому виконавиці не стало.

Наразі єдиній дочці Початкової Віри Алдоніної 15 років. Дівчинка росте справжньою копією своєї знаменитої мами.

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Віра пішла стопами батьків і теж займається вокальним мистецтвом. Після того як дівчина виконала хіт Началової "Герой не мого роману" , стало зрозуміло, що мама та дочка схожі не лише зовні.

Проте в інтерв'ю програми "Ти не повіриш!" Віра зізналася, що втомилася від такого частого порівняння з Юлією Началовою.

Хочу, сказати б, нагадувати, що ми, так чи інакше, різні люди. Я її дуже люблю, дуже поважаю, але буває, що губиться межа між мною та мамою. І я хочу, щоб вона таки була, – поділилася 15-річна донька співачки.

Віра Алдоніна та Юлія Началова
Віра Алдоніна та Юлія Началова

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Нагадаємо, що Віра Алдоніна народилася у шлюбі співачки Юлії Началової та футболіста Євгена Алдоніна. Подружжя було разом п'ять.

Юлія Началова померла 16 березня 2019 року у віці 38 років. Причиною смерті стала зупинка серця, спричинена запальним процесом.

Раніше доросла дочка Юлії Началової з'явилася на шкільному концерті в короткій чорній сукні та на підборах .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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