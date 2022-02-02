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Дочь Заворотнюк наслаждается отдыхом в Дубае и не хочет говорить о новом фото мамы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 февраля, 11:15
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Анна Заворотнюк вместе с подругой решила отдохнуть в Дубае. Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" активно постит фото в Instagram
Дочь Анастасии Заворотнюк отдыхает в Дубае
Дочь Анастасии Заворотнюк отдыхает в Дубае / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк активно развивает свой блог в Instagram. Девушка часто отвечает на вопросы подписчиков, делится подробностями своей жизни.

Дочь актрисы поездку в Дубае назвала настоящим испытанием, потому что постоянно что-то не складывалось.

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Во первых, мы должны были улететь несколько недель назад, но потом поняли, что случайно взяли билеты на февраль, пришлось менять. Во вторых, за день до полета, я жутко отравилась, уже думала что не смогу полететь. Но все хорошо, что хорошо кончается, в итоге мы здесь, в чудесном городе Дубай, – написала Анна и опубликовала новое фото.

Анна Завортнюк в Дубае
Анна Завортнюк в Дубае / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В комментариях подписчики интересовались с кем отдыхает Анна, кто-то писал комплименты.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Но вопрос о маме не удалось избежать. Учитывая, что в Сеть попало возможное фото Анастасии Заворотнюк. Однако Анна пока не хочет об этом говорить.

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Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

У себя в Stories Анна пока тоже не готова обсуждать эту тему. Дочь актрисы постит фото с отпуска и рекомендует посетить Дубай.

Скриншот: Instagram

Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции актриса вернулась в Россию и продолжила лечение. Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.

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Ранее дочь Анастасии Заворотнюк взбесил вопрос, есть ли у ее мамы шанс выжить.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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