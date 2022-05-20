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Эд Ширан во второй раз стал отцом. Британский певец уже сообщил пол ребенка

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 мая, 09:55
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Кумир миллионов порадовал своих фанатов – в семье музыканта пополнение!
Эд Ширан и Черри Сиборн во второй раз стали родителями.
Эд Ширан и Черри Сиборн во второй раз стали родителями. / Фото: Pinterest

Радостные новости в это тяжелое время – на вес золота. Вчера мы узнали, что Рианна родила долгожданного первенца. Наверное, фаны Рири счастливее певицы, ведь они с нетерпением ждали появления малыша в жизни звезды. Теперь же своей радостью с поклонниками поделился Эд Ширан.

В Instagram музыкант написал, что они с женой Черри Сиборн стали родителями дочери. Также Эд опубликовал фото пары белых носочков. В то же время имя ребенка артист не стал рассекречивать.

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Хочу поделиться с вами, что у нас появилась еще одна прекрасная девочка. Мы оба влюблены в нее и мы счастливы быть семьей из четырех человек, – признался Ширан.

Напомним, Черри Сиборн – школьная подруга 31-летнего певца, бывшая хоккеистка. В 2019 году пара сыграла свадьбу, а уже через год у них родилась дочь Лайра Антарктика.

Эд и Черри знакомы еще со школы
Эд и Черри знакомы еще со школы

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Кстати, тогда артист в таком же формате сообщал фанатам о рождении дочери – показывал пару детских носков.

Скриншот Instagram

Сам Эд Ширан признавался, что ему нравится быть отцом. Артист говорил, что появление первого ребенка на свет кардинально изменило его жизнь.

В 2020 году супруги впервые познали родительское счастье.
В 2020 году супруги впервые познали родительское счастье.

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Фанаты рады за Ширана и в то же время приятно удивлены, ведь сам артист не рассказывал о том, что его любимая в положении:

  • О Боже мой. Поздравляем Эда и Черри. Лира будет лучшей старшей сестрой для вашей маленькой девочки.
  • Поздравляю! Невероятная новость.
  • Ааа я не верю! Очень рада за вас.
  • Это удивительно, очень рад за тебя. Всегда говорил, что ты будешь отличным папой.
Скриншот Instagram

Напомним, недавно в Сети начали предполагать, что Святослав Вакарчук тоже во второй раз станет отцом.

Также о пополнении в семье задумывается и Кейт Миддлтон. Герцогиня всегда хотела быть многодетной мамой.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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