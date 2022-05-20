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Ед Ширан вдруге став батьком. Британський співак вже повідомив про стать дитини

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 травня, 09:55
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Кумир мільйонів порадував своїх фанатів – у сім'ї музиканта поповнення!
Ед Ширан та Черрі Сіборн вдруге стали батьками.
Ед Ширан та Черрі Сіборн вдруге стали батьками. / Фото: Pinterest

Радісні новини у цей важкий час – на вагу золота. Вчора ми дізнались, що Ріанна родила довгоочікуваного первістка. Напевно, фани Рірі щасливіші, за співачку, адже вони з нетерпінням чекали на появу малюка у житті зірки. Тепер же своєю радістю з прихильниками поділився Ед Ширан.

У Instagram музикант написав, що вони з дружиною Черрі Сіборн стали батьками донечки. Також Ед опублікував фото пари білих шкарпеточок. Водночас ім'я дитини артист не став розсекречувати.

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Хочу поділитися з вами, що у нас з'явилась ще одна прекрасна дівчинка. Ми обоє закохані в неї і ми щасливі бути сім'єю з чотирьох осіб, – зізнався Ширан.

Нагадаємо, Черрі Сіборн – шкільна подруга 31-річного співака, колишня хокеїстка. У 2019 році пара одружилась, а вже через рік у них народилась донечка Лайра Антарктика.

Ед та Черрі знайомі ще зі школи
Ед та Черрі знайомі ще зі школи

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До речі, тоді артист так само повідомляв фанатам про народження доньки – показував пару дитячих шкарпеток.

Скріншот Instagram

Сам Ед ширан зізнався раніше, що йому подобається бути батьком. Артист казав, що поява першої дитини на світ кардинально змінило його життя.

У 2020 році подружжя вперше пізнало батьківське щастя
У 2020 році подружжя вперше пізнало батьківське щастя

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Фанати раді за Ширана і водночас приємно здивовані, адже сам артист не розповідав про те, що його кохана в положені:

  • О Боже мій. Вітаємо Еда і Черрі. Ліра буде найкращою старшою сестрою для вашої маленької дівчинки.
  • Вітаю! Неймовірна новина.
  • Ааа я не вірю! Дуже рада за вас.
  • Це дивовижно, дуже радий за тебе. Завжди говорив, що ти будеш чудовим татом.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно у Мережі почали припускати, що Святослав Вакарчук теж вдруге стане батьком.

Також про поповненнся в сім'ї задумується і Кейт Міддлтон. Герцогиня завжди хотіли бути багатодітною мамою.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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