Шон Пенн в Украине! Актер тайно прилетел в Киев снимать фильм

Американский актер и продюсер впервые посетил Украину. Он прилетел сюда снимать документальный фильм о происшествиях во время революции на Майдане

Шон Пенн прилетел в Украину снимать документальный фильм

Как выяснилось, Шон Пенн прилетел в Украину для секретных съемок, информация о которых нигде не распространена. Но не трудно догадаться, что основой сюжета для видео-работы актера, который недавно развелся с молодой супругой спустя год после свадьбы, послужат трагические события, что происходили на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Потому что заметили Пенна именно в центре столицы, пишет ТСН.

О приезде Шона также сообщил бизнесмен и ветеран АТО Леонида Остальцев – он опубликовал фотографию с голливудской звездой в Instagram. Актер пришел в одно из его столичных заведений, чтобы записать с ним интервью.

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У меня тут знакомый один появился, – сказал Леонид в одной из своих сториз с Шоном.

Фото: Instagram

Также Пенн посетил улицу Институтскую – место расстрелов героев небесной сотни. Далее актер планирует отправиться на Донбасс в зону боевых действий. Где еще в Украине актер собирается побывать пока что неизвестно.

Шон Пенн награжден двумя премиями "Оскар" за фильмы "Таинственная река" и "Харви Милк". Кроме этого, у него есть множество других престижных наград, среди которых "Золотой глобус" и "Каннская пальмовая ветвь". Актер параллельно со сьемками в кино занимается созданием документальных картин и волонтерством.

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