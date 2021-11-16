Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация

Пытки Мэнсона

Спойлер от Златы

Уильям в ярости

Молодая Елизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старые вещи Кейт
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Шон Пенн в Украине! Актер тайно прилетел в Киев снимать фильм

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 19:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американский актер и продюсер впервые посетил Украину. Он прилетел сюда снимать документальный фильм о происшествиях во время революции на Майдане
Шон Пенн прилетел в Украину снимать документальный фильм
Шон Пенн прилетел в Украину снимать документальный фильм

Как выяснилось, Шон Пенн прилетел в Украину для секретных съемок, информация о которых нигде не распространена. Но не трудно догадаться, что основой сюжета для видео-работы актера, который недавно развелся с молодой супругой спустя год после свадьбы, послужат трагические события, что происходили на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Потому что заметили Пенна именно в центре столицы, пишет ТСН.

О приезде Шона также сообщил бизнесмен и ветеран АТО Леонида Остальцев – он опубликовал фотографию с голливудской звездой в Instagram. Актер пришел в одно из его столичных заведений, чтобы записать с ним интервью.

Реклама

У меня тут знакомый один появился, – сказал Леонид в одной из своих сториз с Шоном.

Фото: Instagram

Также Пенн посетил улицу Институтскую – место расстрелов героев небесной сотни. Далее актер планирует отправиться на Донбасс в зону боевых действий. Где еще в Украине актер собирается побывать пока что неизвестно.

Шон Пенн награжден двумя премиями "Оскар" за фильмы "Таинственная река" и "Харви Милк". Кроме этого, у него есть множество других престижных наград, среди которых "Золотой глобус" и "Каннская пальмовая ветвь". Актер параллельно со сьемками в кино занимается созданием документальных картин и волонтерством.

Читайте также:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять