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Ирина Шейк закрутила роман с девушкой? Смотрите фото модели с известной лесбиянкой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 16:46
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Только поклонники начали подозревать в воссоединении Брэдли Купера и Ирину Шейк, как модель решила расставить все точки над и
Ирина Шейк в сексуальном образе приехала на премьеру фильма Брэдли Купера вместе со Стеллой Максвелл.
Ирина Шейк в сексуальном образе приехала на премьеру фильма Брэдли Купера вместе со Стеллой Максвелл. / Фото: Getty Images

Еще вчера экс-супруги появились вместе с дочерью на прогулке, а уже сегодня Шейк вышла на красную дорожку за руку с моделью Стеллой Максвелл, которая когда-то крутила романы с певицей Майли Сайрус и звездой "Сумерек" Кристен Стюарт.

Модели вместе появились на состоявшейся в Нью-Йорке премьере фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров". Кстати, на мероприятии был и сам экс-любимый Ирины.

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Шейк произвела настоящий фурор среди публики, появившись в довольно сексуальном наряде и еще под ручку со Стеллой!

Ирина Шейк со Стеллой Максвелл удивили публику.
Ирина Шейк со Стеллой Максвелл удивили публику. / Фото: Getty Images

Лук Ирины действительно выглядел потрясающе, однако и провокационно: строгий брючный костюм с ярко выраженным декольте, красная помада и волосы собраны в пучок.

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Однако фанов смутил не столько образ Ирины, сколько ее появление с Максвелл. Давно уже ходят слухи о возможном романе моделей, которые не имеют официального подтверждения, но и не опровергаются.

Подруги обнимались на глазах изумленной публики, а также пили напитки на брудершафт и ходили за руку. Отметим, что и взгляды их друг на друга были особенными и уж очень близкими.

Ирина Шейк и Стелла Максвелл.
Ирина Шейк и Стелла Максвелл. / Фото: stellamaxwell

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Пикантности ситуации придавало то, что недалеко от моделей находился Брэдли Купер. На звездной дорожке актер появился с партнершей по фильму Руни Мара Костарс. Однако с Шейк они не сталкивались.

Брэдлы Купер и Руни Мара Костарс.
Брэдлы Купер и Руни Мара Костарс. / Фото: Getty Images

Кратко о Брэдли и Шейк

Отношения между 46-летним актером и 35-летней моделью начались в 2015 году. Через два года они впервые стали родителями – родилась дочь Лея.

Ирина Шейк с Брэдли Купером
Ирина Шейк с Брэдли Купером / Фото: Getty Images

Уже в 2019 году семейная жизнь звезд закончилась. Тогда же актеру приписывали роман с Леди Гагой, с которой он сыграл вместе в ленте "Звезда родилась". А вот Ирина успела закрутить роман с рэпером Канье Вестом, который быстро подошел к концу.

Ранее Шейк заявила, что не намерена обсуждать отношения с Купером. Впрочем, о Брэдли как об отце своей дочери, Ирина говорит охотно и называет его отличным папой.

Известно, что после разрыва они поддерживают хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием дочери. Однако официально они не встречаются.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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