Ирина Шейк закрутила роман с девушкой? Смотрите фото модели с известной лесбиянкой

Еще вчера экс-супруги появились вместе с дочерью на прогулке, а уже сегодня Шейк вышла на красную дорожку за руку с моделью Стеллой Максвелл, которая когда-то крутила романы с певицей Майли Сайрус и звездой "Сумерек" Кристен Стюарт.
Модели вместе появились на состоявшейся в Нью-Йорке премьере фильма Брэдли Купера "Аллея кошмаров". Кстати, на мероприятии был и сам экс-любимый Ирины.
Шейк произвела настоящий фурор среди публики, появившись в довольно сексуальном наряде и еще под ручку со Стеллой!
Далее по теме
Лук Ирины действительно выглядел потрясающе, однако и провокационно: строгий брючный костюм с ярко выраженным декольте, красная помада и волосы собраны в пучок.
Однако фанов смутил не столько образ Ирины, сколько ее появление с Максвелл. Давно уже ходят слухи о возможном романе моделей, которые не имеют официального подтверждения, но и не опровергаются.
Подруги обнимались на глазах изумленной публики, а также пили напитки на брудершафт и ходили за руку. Отметим, что и взгляды их друг на друга были особенными и уж очень близкими.
Пикантности ситуации придавало то, что недалеко от моделей находился Брэдли Купер. На звездной дорожке актер появился с партнершей по фильму Руни Мара Костарс. Однако с Шейк они не сталкивались.
Кратко о Брэдли и Шейк
Отношения между 46-летним актером и 35-летней моделью начались в 2015 году. Через два года они впервые стали родителями – родилась дочь Лея.
Уже в 2019 году семейная жизнь звезд закончилась. Тогда же актеру приписывали роман с Леди Гагой, с которой он сыграл вместе в ленте "Звезда родилась". А вот Ирина успела закрутить роман с рэпером Канье Вестом, который быстро подошел к концу.
Ранее Шейк заявила, что не намерена обсуждать отношения с Купером. Впрочем, о Брэдли как об отце своей дочери, Ирина говорит охотно и называет его отличным папой.
Известно, что после разрыва они поддерживают хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием дочери. Однако официально они не встречаются.
Еще новостей о селебретис:
- Свадьба не за горами: Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой.
- Бывшая жена Николаса Кейджа прокомментировала развод после 4 дней в браке .