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Известная ведущая объяснила, как врачам удалось спасти певицу МакSим в последний момент

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 08:48
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По словам Елены Малышевой, врачи "сделали прорыв в медицине" и Максим выжила только благодаря медикам и аппарату ЭКМО
Елена Малышева объяснила, как врачам удалось спасти певицу Максим
Елена Малышева объяснила, как врачам удалось спасти певицу Максим / Фото: YouTube, instagram.com/maksimartist

Российская телеведущая Елена Малышева считает, что врачи, которые боролись за жизнь певицы, сделали больше, чем могли. Если бы не сложные медицинские процедуры, Марина Максимова не выжила.

Врачи-реаниматологи совершили прорыв в медицине. Они проделали выдающуюся работу. Марину подключили к аппарату ЭКМО, а консилиумы по ее вопросу собирали каждый день. Просто гениально, справились на пять с плюсом, – сказала Малышева в YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

Что было с МакSим

  • В июне МакSим провела концерт в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой.
  • В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.
  • В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

Выйдя из комы МакSим показала подписчикам в Инстаграм селфи с большим шрамом на шее. Вероятно, шрам на шее артистки остался после того, как врачи сделали отверстие в трахее для введения трубки от аппарата ИВЛ.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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