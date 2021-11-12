Известная ведущая объяснила, как врачам удалось спасти певицу МакSим в последний момент

По словам Елены Малышевой, врачи "сделали прорыв в медицине" и Максим выжила только благодаря медикам и аппарату ЭКМО

Елена Малышева объяснила, как врачам удалось спасти певицу Максим / Фото: YouTube, instagram.com/maksimartist

Российская телеведущая Елена Малышева считает, что врачи, которые боролись за жизнь певицы, сделали больше, чем могли. Если бы не сложные медицинские процедуры, Марина Максимова не выжила.

Врачи-реаниматологи совершили прорыв в медицине. Они проделали выдающуюся работу. Марину подключили к аппарату ЭКМО, а консилиумы по ее вопросу собирали каждый день. Просто гениально, справились на пять с плюсом, – сказала Малышева в YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

Что было с МакSим

В июне МакSим провела концерт в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой .

. В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.

В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

Выйдя из комы МакSим показала подписчикам в Инстаграм селфи с большим шрамом на шее. Вероятно, шрам на шее артистки остался после того, как врачи сделали отверстие в трахее для введения трубки от аппарата ИВЛ.

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