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Відома ведуча пояснила, як лікарям вдалося врятувати співачку МакSим в останній момент

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 08:48
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За словами Олени Малишевої, лікарі "зробили прорив у медицині" і Максим вижила лише завдяки медикам та апарату ЕКМО
Олена Малишева пояснила, як лікарям вдалося врятувати співачку Максим
Олена Малишева пояснила, як лікарям вдалося врятувати співачку Максим / Фото: YouTube, instagram.com/maksimartist

Російська телеведуча Олена Малишева вважає, що лікарі, які рятували життя співачки, зробили більше, ніж могли. Якби не складні медичні процедури, Марина Максимова не вижила.

Лікарі-реаніматологи зробили прорив у медицині. Вони виконали видатну роботу. Марину підключили до апарату ЕКМО, а консиліуми з її питання збирали щодня. Просто геніально, впоралися на п'ять із плюсом, – сказала Малишева у YouTube-шоу "Стрілець-молодець".

Що було з МакSім

  • У червні МакSім провела концерт у Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, та вона все одно вирішила виступити. Після цього співачку було госпіталізованоз високою температурою.
  • У лікарні у артистки виявили ураження легень 40% та підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ і ввели у штучну кому. Вже тоді співачка мала понад 75% ураження легенів.
  • На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів та поступово повертається до звичного життя.

Вийшовши з коми, МакSим показала підписникам у Інстаграм селфі з великим шрамом на шиї. Ймовірно, шрам на шиї артистки залишився після того, як лікарі зробили отвір у трахеї для введення трубки від апарату ШВЛ.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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