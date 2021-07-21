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У 7-летнего сына Стаса Пьехи кроме сотрясения мозга диагностировали еще и ушиб грудной клетки

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
21 июля, 08:40
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Экс-супруга Стаса Пьехи рассказала о самочувствии семилетнего Пети. Мальчику понадобится помощь психолога и невролога
Сына Стаса Пьехи избили
Сына Стаса Пьехи избили / Фото: instagram.com/wolfieha

На днях семилетний сын Петя российского певца Стаса Пьехи и его экс-супруги Натальи Горчаковой был жестоко избит во время отдыха. Происшествием уже занимаются правоохранительные органы, а мальчик сейчас находится в больнице. Экс-супруга Стаса Пьехи у себя в InstaStories рассказала подробнее о состоянии здоровья сына певца.

"У Пети кружится голова, его тошнит. Вчера вечером немного отпустило, а на утро состояние ухудшилось", — рассказала Горчакова.

По словам мамы мальчика, в больнице ее сыну диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы, в том числе ушиб грудной клетки и ушиб левого бедра, на ногах у ребенка остались гематомы.

Также сыну певцу предстоит сдать еще множество анализов и работать с психологом и неврологом.

Как пишет StarHit, резонансным делом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры. Они взяли расследование под особый контроль. В ближайшее время правоохранительные органы проведут специальную проверку.

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Напомним, инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. Затем в соседний дом заехала жена футбольного арбитра Владислава Безбородова с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Супруге футбольного арбитра не понравилась эта дружба и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова и она подняла руку на Петю и его бабушку. В итоге мальчик получил многочисленные травмы.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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