Как сын Наташи Королевой поет вживую (видео)

Архип вместе с мамой принимает участие в популярном российском шоу, но ему не удается покорить зрителей. Наташа Королева старается помочь сыну. Она часто ходит с ним на премии, активно публикует совместные фото и делится видео с подготовки к выступлениям.
Так, на одном из видео, можно услышать как Архип поет вживую.
В комментариях в очередной раз не оценили старания сына Наташи Королевой.
- "У Архипки проклевывается, но надо поработать еще, и маму не перепевать...а так молодцы, смотреть приятно..Удачи вам!"
- "Что мама что сын поют на одном уровне – никаких вокальных данных"
- "Какой ужас, хоть я люблю творчество Наташи"
В комментариях певица не отвечает поклонникам. Но в новом интервью для teleprogramma.pro рассказала, что Архип только начинает делать первые шаги как профессиональный артист. Сын недавно начал заниматься музыкой. У Архипа еще идет голосовая ломка, продолжается мутация голоса.
Педагог по вокалу Ксения Коробкова, с которой он занимается, говорит о том, что 1- 2 года мутация будет продолжаться. Пока еще нет низов, не хватает дыхания, но он молодец, старается, работает и репетирует, – сказала певица.
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