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Как в сказке: знаменитости, которые очень похожи на героев Дисней. Сравним?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
12 декабря, 20:11
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За просмотром любимых мультфильмов от Disney задумывались ли вы, что их персонажи очень похожи на мировых знаменитостей? Давайте посмотрим и решим, похожи ли
Звезды похожие на героев Дисней
Звезды похожие на героев Дисней / Фото: Getty Images

Мы уже сравнили, как выглядели мировые знаменитости до похудения и после. Теперь предлагаем посмотреть, получилось бы у звезд воплотить в реальность любимых героев из диснеевских мультиков.

Робин Уильямс – Джин ("Алладин", 1992)

Поражающее сходство актера и мультяшного героя! Мимика и жесты Джина точь в точь повторяют Робина Уильямса. И это не случайно, ведь изначально продюсеры мультфильма создавали образ персонажа специально для него, но Уильямс отказался участвовать в проекте.

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Робин Уильямс/Джин
Робин Уильямс/Джин / Фото: Getty Images

Аманда Сейфрид – Рапунцель ("Рапунцель: Запутанная история", 2010)

Если бы девушка с золотыми волшебными волосами жила в реальном мире, это бы точно была Аманда Сейфрид. Актриса с белыми локонами действительно напоминает принцессу.

Аманда Сейфрид/Рапунцель
Аманда Сейфрид/Рапунцель / Фото: Getty Images

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Джейк Джилленхол – Принц Эрик ("Русалочка", 1989)

Такие же голубые глаза и роскошная шевелюра – это же принц Эрик...точнее Джейк Джилленхол! Обратите внимание, даже обаятельная улыбка актера очень похожа на возлюбленного Русалочки.

Джейк Джилленхол/Принц Эрик
Джейк Джилленхол/Принц Эрик / Фото: Getty Images

Рианна – Принцесса Тиана ("Принцесса и лягушка", 2009)

Видимо, не зря у певицы и сказочной героини такие созвучные имена. Да и прическу Рианна и принцесса выбрали одинаковую – темные кудри, собранные в высокий пучок.

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Рианна/Принцесса Тиана
Рианна/Принцесса Тиана / Фото: Getty Images

Джона Хилл – Мышонок Гас ("Золушка", 1950)

Иногда знаменитости напоминают нам и мультяшных зверушек. Так, например, яркий образ комедийного актера Джона Хилла уж очень похож на веселого мышонка Гаса.

Джона Хилл/Мышонок Гас
Джона Хилл/Мышонок Гас / Фото: Getty Images

Хавьер Бардем – Чудовище/принц Адам ("Красавица и чудовище", 1991)

Такой же серьезный взгляд, хмурые брови и густая борода – сходство у Бардема и принца Адама в облике Чудовища явно прослеживается. А вы как считаете?

Хавьер Бардем/Чудовище
Хавьер Бардем/Чудовище / Фото: Getty Images

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Мария Коробова
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