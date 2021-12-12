Як у казці: знаменитості, які дуже схожі на героїв Дісней. Порівняємо?

Ми вже порівняли, як виглядали світові знаменитості до схуднення та після. Тепер пропонуємо подивитися, чи вийшло б у зірок втілити в реальність улюблених героїв з діснеївських мультиків.
Робін Вільямс – Джин ("Алладін", 1992)
Вражаюча схожість актора та мультяшного героя! Міміка і жести Джина точнісінько повторюють Робіна Вільямса. І це не випадково, адже спочатку продюсери мультфільму створювали образ персонажа спеціально для нього, але Вільямс відмовився брати участь у проекті.
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Аманда Сейфрід – Рапунцель ("Рапунцель: заплутана історія", 2010)
Якби дівчина із золотим чарівним волоссям жила в реальному світі, це б точно була Аманда Сейфрід. Акторка з білими локонами справді нагадує принцесу.
Джейк Джилленхол – Принц Ерік ("Русалочка", 1989)
Такі ж блакитні очі і розкішна шевелюра – це принц Ерік ... точніше Джейк Джилленхол! Зверніть увагу, навіть приваблива усмішка актора дуже схожа на коханого Русалочки.
Ріанна – Принцеса Тіана ("Принцеса та жаба", 2009)
Мабуть, не дарма у співачки та казкової героїні такі співзвучні імена. Та й зачіску Ріанна та принцеса вибрали однакову – темні кучері, зібрані у високий пучок.
Джона Хілл – Мишеня Гас ("Попелюшка", 1950)
Іноді знаменитості нагадують нам і мультяшних звірят. Так, наприклад, яскравий образ комедійного актора Джона Хілла дуже вже схожий на веселого мишеня Гаса.
Хав'єр Бардем – Чудовисько/принц Адам ("Красуня і чудовисько", 1991)
Такий самий серйозний погляд, похмурі брови і густа борода – схожість у Бардема та принца Адама у вигляді Чудовиська явно простежується. А як ви вважаєте?
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