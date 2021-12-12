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Як у казці: знаменитості, які дуже схожі на героїв Дісней. Порівняємо?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
12 грудня, 20:11
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За переглядом улюблених мультфільмів від Disney Чи замислювалися ви, що їхні персонажі дуже схожі на світових знаменитостей? Давайте подивимося і вирішимо, чи схожі
Зірки схожі на героїв Дісней
Зірки схожі на героїв Дісней / Фото: Getty Images

Ми вже порівняли, як виглядали світові знаменитості до схуднення та після. Тепер пропонуємо подивитися, чи вийшло б у зірок втілити в реальність улюблених героїв з діснеївських мультиків.

Робін Вільямс – Джин ("Алладін", 1992)

Вражаюча схожість актора та мультяшного героя! Міміка і жести Джина точнісінько повторюють Робіна Вільямса. І це не випадково, адже спочатку продюсери мультфільму створювали образ персонажа спеціально для нього, але Вільямс відмовився брати участь у проекті.

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Робін Вільямс/Джин
Робін Вільямс/Джин / Фото: Getty Images

Аманда Сейфрід – Рапунцель ("Рапунцель: заплутана історія", 2010)

Якби дівчина із золотим чарівним волоссям жила в реальному світі, це б точно була Аманда Сейфрід. Акторка з білими локонами справді нагадує принцесу.

Аманда Сейфрід/Рапунцель
Аманда Сейфрід/Рапунцель / Фото: Getty Images

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Джейк Джилленхол – Принц Ерік ("Русалочка", 1989)

Такі ж блакитні очі і розкішна шевелюра – це принц Ерік ... точніше Джейк Джилленхол! Зверніть увагу, навіть приваблива усмішка актора дуже схожа на коханого Русалочки.

Джейк Джілленхол/Принц Ерік
Джейк Джілленхол/Принц Ерік / Фото: Getty Images

Ріанна – Принцеса Тіана ("Принцеса та жаба", 2009)

Мабуть, не дарма у співачки та казкової героїні такі співзвучні імена. Та й зачіску Ріанна та принцеса вибрали однакову – темні кучері, зібрані у високий пучок.

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Ріанна/Принцеса Тіана
Ріанна/Принцеса Тіана / Фото: Getty Images

Джона Хілл – Мишеня Гас ("Попелюшка", 1950)

Іноді знаменитості нагадують нам і мультяшних звірят. Так, наприклад, яскравий образ комедійного актора Джона Хілла дуже вже схожий на веселого мишеня Гаса.

Джона Хілл/Мишеня Гас
Джона Хілл/Мишеня Гас / Фото: Getty Images

Хав'єр Бардем – Чудовисько/принц Адам ("Красуня і чудовисько", 1991)

Такий самий серйозний погляд, похмурі брови і густа борода – схожість у Бардема та принца Адама у вигляді Чудовиська явно простежується. А як ви вважаєте?

Хав'єр Бардем/Чудовище
Хав'єр Бардем/Чудовище / Фото: Getty Images

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