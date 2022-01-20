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Как Анастасия Волочкова выглядела в детстве – смотрите редкие фото из семейного архива

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 10:14
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Балерина – одна из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Сегодня Анастасия Волочкова отмечает день рождения
Как Анастасия Волочкова выглядела до популярности
Как Анастасия Волочкова выглядела до популярности / Фото: instagram.com/volochkova_art

Никакие скандалы не испортят Анастасии Волочковой сегодня настроение. Балерина решила больше не обсуждать инцидент в самолете, а поделилась в Instagram подборкой редких фото.

Волочкова показала свои детские снимки, на которых запечатлена со своими родителями, кадры из юности, когда она делала первые шаги на сцене, и фото с единственной дочкой.

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Я точно знаю, что родилась в этот день, 2О января, не зря. Чтобы радовать вас на этой земле моим светом, – подписала видео балерина.

В комментариях балерину с днем рождения поздравил Игорь Николаев.

Скриншот: Instagram

Подписчики тоже присоединились к поздравлениям.

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Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Отметим, под постами Волочковой редко увидишь положительные комментарии. Чаще балерину критикуют за ее странные танцы и, конечно же, шпагаты.

Анастасия Волочкова умеет спровоцировать вокруг себя скандалы. Недавно балерина отличилась на программе "Давай поженимся".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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