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"Колхоз снова в эфире": Наташа Королева в нелепом наряде насмешила поклонников (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 12:46
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Певица не боится экспериментировать с нарядами, однако порой это играет с ней злую шутку. Вот и на этот раз она примерила странный образ, который фаны не очень оценили
Наташа Королева в нелепом наряде насмешила поклонников.
Наташа Королева в нелепом наряде насмешила поклонников. / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева, которая недавно озадачила Сеть видео с детской коляской, примерила эльфийские ушки, которыми прошлым летом хвастался ее сын Архип. Также на ней была странная дубленка, похожая на детскую.

Артистка заявила, что она словно попала в мир трилогии "Властелин колец".

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По следам "Властелина колец" – подписала фото звезда в Instagram .

Наташа Королева снова подверглась критике в Сети.
Наташа Королева снова подверглась критике в Сети. / Фото: instagram.com/koroleva__star

Однако Королеву в таком наряде поклонники оценили. Более того, артистку раскритиковали за такой образ.

Не успела жена Тарзана оправдаться за прошлые ошибки, как сразу вынуждена была снова отвечать на злые комментарии:

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  • Село из Наташи и ее мамочки так и не ушло, у нее хоть есть стилисты?
  • Колхоз снова в эфире.
  • Пора в тень, Наташа.
  • Наталья, как там хобиты поживают? Привет им.
Фото: Скриншот instagram/ koroleva__star

Другие же фаны наоборот отметили, что артистка выглядит молодо и прекрасно:

  • Наташа, ты как всегда улыбчивая, яркая, красивая, позитивная и молодая!
  • Наташа – прелесть, и так будет всегда!
  • Как всегда девчонка.
  • Ну мило так.
Фото: Скриншот instagram/ koroleva__star

Кратко об артистке

Наташа Королева – эстрадная певица, киноактриса и фотомодель. Также у нее есть звание заслуженной артистки России.

В 1989 году певица переехала из Киева в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992 они поженились, а в 2001-м – разошлись.

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С 2001 года артистка начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Официально они оформили отношения в 2003 году.

У Натальи и Сергея есть 19-летний сын Архип. Еще у Королевой есть внебрачная двухлетняя дочь. Недавно стало известно, что певица дала свой генетический материал для суррогатной матери, чтобы у ее друга-гея был ребенок. Сейчас девочка живет в США вместе с отцом.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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