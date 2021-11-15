"Колхоз снова в эфире": Наташа Королева в нелепом наряде насмешила поклонников (фото)

Наташа Королева, которая недавно озадачила Сеть видео с детской коляской, примерила эльфийские ушки, которыми прошлым летом хвастался ее сын Архип. Также на ней была странная дубленка, похожая на детскую.
Артистка заявила, что она словно попала в мир трилогии "Властелин колец".
По следам "Властелина колец" – подписала фото звезда в Instagram .
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Однако Королеву в таком наряде поклонники оценили. Более того, артистку раскритиковали за такой образ.
Не успела жена Тарзана оправдаться за прошлые ошибки, как сразу вынуждена была снова отвечать на злые комментарии:
- Село из Наташи и ее мамочки так и не ушло, у нее хоть есть стилисты?
- Колхоз снова в эфире.
- Пора в тень, Наташа.
- Наталья, как там хобиты поживают? Привет им.
Другие же фаны наоборот отметили, что артистка выглядит молодо и прекрасно:
- Наташа, ты как всегда улыбчивая, яркая, красивая, позитивная и молодая!
- Наташа – прелесть, и так будет всегда!
- Как всегда девчонка.
- Ну мило так.
Кратко об артистке
Наташа Королева – эстрадная певица, киноактриса и фотомодель. Также у нее есть звание заслуженной артистки России.
В 1989 году певица переехала из Киева в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992 они поженились, а в 2001-м – разошлись.
С 2001 года артистка начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Официально они оформили отношения в 2003 году.
У Натальи и Сергея есть 19-летний сын Архип. Еще у Королевой есть внебрачная двухлетняя дочь. Недавно стало известно, что певица дала свой генетический материал для суррогатной матери, чтобы у ее друга-гея был ребенок. Сейчас девочка живет в США вместе с отцом.
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