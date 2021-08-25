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Королева устроила танцы на стадионе под хит Монатика и Брежневой (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
25 августа, 13:25
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Публикации Наташи Королевой всегда активно обсуждаются в соцсетях. Танцы певицы под песню Монатика и Веры Брежневой оценили не все
Наташа Королева станцевала под песню Монатика и Веры Брежневой
Наташа Королева станцевала под песню Монатика и Веры Брежневой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева активный пользователь соцсетей. Певица не обращает внимания на критику и делится новыми публикациями. Наташа Королева публикует фото не только с концертов и красных дорожек. В ее соцсетях можно найти видео и фото с домашних вечеринок, закулисья, отдыха. Певица не боится предстать перед публикой без макияжа.

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На этот раз Наташа Королева решила устроить танцы под песню Веры Брежневой и Монатика "Вечериночка". Видео она опубликовала в TikTok.

#вечериночка на большой спортивной арене в Лужниках !!! Как вам такая тусовка?, – подписала видео певица.

@koroleva__star

## !!! ?

– MONATIK &

В комментариях поклонники оценили танцы Королевой и засыпали комплиментами. Ну и как всегда были те, кому новая публикация артистки не понравилась.

  • "Красотка. Самая, самая"
  • "Зажигалочка наша любимая"
  • " Что со всеми творится? Артист это же искусство, а не кривляние! Наташа, ты же всегда была супер, тебе не идет! Лучше пой"

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К слову, в Сети часто критикуют публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

Первые танцы звезд – подробности в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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