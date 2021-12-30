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Кристина Асмус без штанов свела с ума поклонников: "Привлекает внимание, как может"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
30 декабря, 10:35
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Российская актриса частенько производит фурор в Сети откровенными кадрами. Хейтеры не проходят мимо и "атакуют" артистку в комментариях
Кристина Асмус шокировала фолловеров пикантным снимком.
Кристина Асмус шокировала фолловеров пикантным снимком. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус стала известной после роли скромной Вари в сериале "Интерны". Однако впоследствии актриса решила поменять образ милой девочки , чем смутила поклонников. Настоящий резонанс она вызвала, когда снялась в откровенной постельной сцене для фильма "Текст".

Недавно Асмус намекнула, что ее сердце не свободно. Однако она продолжает публиковать пикантные кадры. Вспомните только ее танцы в мини-шортах и гимнастический трюк в лосинах.

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Но это еще не конец. На днях Кристина опубликовала в Instagram очередное провокационное фото. В кадре она появилась только в шелковой рубашке от пижамы и меховых тапочках. При этом актриса засветила свои сочные бедра.

Кристина Асмус в Дубае.
Кристина Асмус в Дубае. / Фото: instagram.com/asmuskristina

В посте звезда поделилась с фолловерами тем, что она летит отдыхать в Дубай.

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Я не отдыхала 2 года. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочерью в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. У меня эмоциональная акклиматизация к слову "выходной", – написала Кристина.

Но все же фолловеров поразил больше не текст артистки, а ее ракурс на фото. Одни оценили ее фигуру, а другие – осудили за такую публикацию:

  • Работница какая. Когда медаль уже будет вручена? А фото страшное в этот раз, очень неудачное.
  • Ну, покажи уже всему миру, интригантка.
  • Так соблазнительно свернулась. Это не приставание, а юмор....хотя...
  • Привлекаешь внимание, как можешь.
Фото: скриншот instagram/asmuskristina

Напомним, ранее Кристина Асмус пожаловалась в Сети на свою низкую зарплату в театре.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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