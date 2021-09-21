Христину Асмус розкритикували за фото з оголеними грудьми після стрілянини в Пермі

33-річна акторка театру і кіно Христина Асмус, яка нещодавно потрапила в неприємну ситуацію через кінопроби, нарвалася на критику шанувальників. Публіці не сподобалося, що попри стрілянину в університеті Пермі, де загинуло шестеро людина, Асмус публікує "криваві фото". І хоча знімок був приурочений анонсу нової вистави знаменитості, шанувальники не пробачили цього артистці.
Під постом в Instagram підписники залишили гнівні коментарі.
- "На тлі трагедії в Пермі – це не дуже розумно"
- "Уже й не знаю, як на тлі подій в Пермі... виставляти усе це?"
- "Про Перм чули взагалі, бійтеся бога"
- "Після Пермі таке виставляти – це ідіотизм"
Втім, кадри з цієї фотосесії Крістіна Асмус публікувала і раніше.
Нагадаємо, що вчора, 20 вересня, близько 11 години ранку невідомий увірвався в університет Пермі та влаштував стрілянину. Через інцидент загинули й постраждали люди. Студенти й викладачі рятувалися втечею або закривалися в аудиторіях.
Зловмисником виявився 18-річний студент Тимур Бекмансуров.
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