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Христину Асмус розкритикували за фото з оголеними грудьми після стрілянини в Пермі

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 11:49
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Зірка вчора відіграла прем'єру нової вистави "Леді Макбет Мценського повіту", напередодні якого вона опублікувала новий кадр провокаційної промо-фотосесії
Христина Асмус нарвалася на критику підписників
Христина Асмус нарвалася на критику підписників / Фото: instagram.com/asmuskristina

33-річна акторка театру і кіно Христина Асмус, яка нещодавно потрапила в неприємну ситуацію через кінопроби, нарвалася на критику шанувальників. Публіці не сподобалося, що попри стрілянину в університеті Пермі, де загинуло шестеро людина, Асмус публікує "криваві фото". І хоча знімок був приурочений анонсу нової вистави знаменитості, шанувальники не пробачили цього артистці.

Під постом в Instagram підписники залишили гнівні коментарі.

  • "На тлі трагедії в Пермі – це не дуже розумно"
  • "Уже й не знаю, як на тлі подій в Пермі... виставляти усе це?"
  • "Про Перм чули взагалі, бійтеся бога"
  • "Після Пермі таке виставляти – це ідіотизм"
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Скріншот Instagram

Втім, кадри з цієї фотосесії Крістіна Асмус публікувала і раніше.

Нагадаємо, що вчора, 20 вересня, близько 11 години ранку невідомий увірвався в університет Пермі та влаштував стрілянину. Через інцидент загинули й постраждали люди. Студенти й викладачі рятувалися втечею або закривалися в аудиторіях.

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Зловмисником виявився 18-річний студент Тимур Бекмансуров.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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