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Ксения Собчак тратит свои последние российские деньги на жилье в Дубае

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 15:07
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Похоже, что телеведущая решила исподтишка уехать из страны-агрессора навсегда. Но что-то пошло не так...
Ксения Собчак прикупила квартирку в ОАЭ
Ксения Собчак прикупила квартирку в ОАЭ / Фото: instagram.com/xeniasobchak_daily, booking.com

Ксения Собчак до сих пор пытается усидеть на двух стульях – она не поддерживает российские власти, но и не выступает публично против войны. Украинская телеведущая Маша Ефросинина считает, что скандальная блондинка просто зависима от денег и поэтому она все делает для того, чтобы не потерять ни копейки. Впрочем, удается ей это не очень-то хорошо.

Кстати, еще в начале вторжения России в Украину Собчак уехала вместе с сыном в Израиль. Поговаривали, что журналистка туда сбежала насовсем. Но потом она все-таки вернулась к государству путина. Однако, вероятно, задерживаться ведущая долго там не планирует.

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РосСМИ сообщат, что Ксения Собчак приобрела себе квартирку за более 60 миллионов рублей. Ведущая решила вложить деньги в недвижимость в Дубае!

Сейчас курс дирхама к рублю несколько вырос, апартаменты Ксении подорожали до 3,2 миллиона дирхам, несколько недель ранее они стоили 2,9 миллиона. В переводе на российские рубли квартира обошлась ей примерно в 61-62 миллиона, – рассказал источник "СтарХиту".

Отмечается, что квартира Собчак площадью 120 квадратных метров находится в премиальном жилом комплексе St. Regis. В апартаментах есть две спальни и вид на знаменитую башню Бурдж-Халифа. А на территории ЖК есть бассейны, рестораны, СПА-центр, фитнес и другое.

По данным издания, соглашение Ксения заключила еще больше месяца назад. Сама же Собчак продолжает соблюдать нейтралитет во всем, к сожалению.

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Кстати, недавно Ксения Собчак высказалась о Максиме Галкине , который рассказал о зверствах российских оккупантов.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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