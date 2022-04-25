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Ксенія Собчак витрачає останні російські гроші на житло в Дубаї

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 15:07
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Схоже, що телеведуча вирішила тишком-нишком виїхати з країни-агресорки назавжди. Але щось пішло не так...
Ксенія Собчак прикупила квартирку в ОАЕ
Ксенія Собчак прикупила квартирку в ОАЕ / Фото: instagram.com/xeniasobchak_daily, booking.com

Ксенія Собчак досі намагається всидіти на двух стільцях – вона не підтримує російську владу, але й не виступає публічно проти війни. Українська телеведуча Маша Єфросініна вважає, що скандальна блондинка просто залежна від грошей і тому вона все робить для того, аби не втратити ні копійки. Втім, вдається їй це не дуже то й добре.

До речі, ще на початку вторгнення Росії в Україну Собчак виїхала разом із сином в Ізраїль. Подейкували, що журналістка туди втекла назовсім. Та згодом вона все-таки повернулась до держави путіна. Проте, ймовірно, заттримуватись ведуча там довго не планує.

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РосЗМІ повідомлять, що Ксенія Собчак придбала собі квартиру за понад 60 мільйонів рублів. Ведуча вирішила вкласти гроші у нерухомість в Дубаї!

Зараз курс дирхама до рубля дещо виріс, апартаменти Ксенії подорожчали до 3,2 мільйона дирхам, кілька тижнів раніше вони коштували 2,9 мільйона. У перекладі на російські рублі квартира коштувала їй приблизно 61-62 мільйони, — розповіло джерело "СтарХіту".

Зазначається, що квартира Собчак площею 120 квадратних метрів розташована у преміальному житловому комплексі St. Regis. В апартаментах є дві спальні та вид на знамениту вежу Бурдж-Халіфа. А на території ЖК є басейни, ресторани, СПА-центр, фітнес та інше.

За даними видання, угоду Ксенія заключила ще понад місяць тому. Сама ж Собчак продовжує дотримуватись нейтралітету в усьому, на жаль.

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До речі, нещодавно Ксенія Собчак висловилася про Максима Галкіна, який розповів про звірства російських окупантів.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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