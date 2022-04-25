Ксенія Собчак витрачає останні російські гроші на житло в Дубаї

Схоже, що телеведуча вирішила тишком-нишком виїхати з країни-агресорки назавжди. Але щось пішло не так...

Ксенія Собчак прикупила квартирку в ОАЕ / Фото: instagram.com/xeniasobchak_daily, booking.com

Ксенія Собчак досі намагається всидіти на двух стільцях – вона не підтримує російську владу, але й не виступає публічно проти війни. Українська телеведуча Маша Єфросініна вважає, що скандальна блондинка просто залежна від грошей і тому вона все робить для того, аби не втратити ні копійки. Втім, вдається їй це не дуже то й добре.

До речі, ще на початку вторгнення Росії в Україну Собчак виїхала разом із сином в Ізраїль. Подейкували, що журналістка туди втекла назовсім. Та згодом вона все-таки повернулась до держави путіна. Проте, ймовірно, заттримуватись ведуча там довго не планує.

Реклама

РосЗМІ повідомлять, що Ксенія Собчак придбала собі квартиру за понад 60 мільйонів рублів. Ведуча вирішила вкласти гроші у нерухомість в Дубаї!

Зараз курс дирхама до рубля дещо виріс, апартаменти Ксенії подорожчали до 3,2 мільйона дирхам, кілька тижнів раніше вони коштували 2,9 мільйона. У перекладі на російські рублі квартира коштувала їй приблизно 61-62 мільйони, — розповіло джерело "СтарХіту".

Зазначається, що квартира Собчак площею 120 квадратних метрів розташована у преміальному житловому комплексі St. Regis. В апартаментах є дві спальні та вид на знамениту вежу Бурдж-Халіфа. А на території ЖК є басейни, ресторани, СПА-центр, фітнес та інше.

За даними видання, угоду Ксенія заключила ще понад місяць тому. Сама ж Собчак продовжує дотримуватись нейтралітету в усьому, на жаль.

Реклама

До речі, нещодавно Ксенія Собчак висловилася про Максима Галкіна, який розповів про звірства російських окупантів.