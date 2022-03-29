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Леонардо Ди Каприо променял гламурный "Оскар" на душевную прогулку с Камилой Морроне

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 11:44
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Папарацци запечатлели знаменитую пару на улицах Нью-Йорка, они наслаждались компанией друг друга
Актер выбрал прогулку с любимой вместо "Оскара"
Актер выбрал прогулку с любимой вместо "Оскара" / Фото: скриншот, https://www.1zoom.ru/

Вчера весь мир следил за "Оскаром". Мы публиковали материалы о триумфаторах "Оскара" и звезд на красной дорожке. Поклонники главного киношного мероприятия заметили, что среди огромного числа звезд не было завсегдатая этого праздника жизни – Леонардо Ди Каприо, несмотря на то, что фильм с его участием "Не смотрите наверх" был среди номинантов. В этот раз голливудский актер решил мероприятие пропустить и, как оказалось, ради досуга с любимой.

Папарацци удалось запечатлеть Леонардо Ди Каприо с его возлюбленной Камилой Морроне на улицах Нью-Йорка. Пара гуляла по Манхэттену, наслаждаясь компанией друг друга.

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До этого актера также видели на встрече с Милой Кунис и Эштоном Катчером.

Что касается "Оскара", Леонардо Ди Каприо целых 6 раз номинировали на "Оскар", начиная еще с 1994 года, но свою первую и пока единственную статуэтку актер получил лишь однажды — в 2016 году за роль в фильме "Выживший".

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Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший"

Напомним, Леонардо Ди Каприо — один из тех голливудских знаменитостей, кто активно поддерживает Украину в борьбе против российских оккупантов.

К слову, сегодня также обсуждают новости о том, что из-за войны в Украине премия "Эмми" исключила российские проекты из конкурсной программы.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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