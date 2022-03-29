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Леонардо Ді Капріо проміняв гламурний "Оскар" на душевну прогулянку з Камілою Морроне

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 11:44
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Папараці зняли знамениту пару на вулицях Нью-Йорка, вони насолоджувалися компанією один одного
Актор вибрав прогулянку з коханою замість "Оскара"
Актор вибрав прогулянку з коханою замість "Оскара" / Фото: скріншот, https://www.1zoom.ru/

Вчора світ стежив за "Оскаром". Ми публікували матеріали про тріумфаторах "Оскара" і зірок на червоній доріжці. Шанувальники головного кіношного заходу помітили, що серед величезної кількості зірок не було завсідника цього свята життя – Леонардо Ді Капріо, незважаючи на те, що фільм за його участю "Не дивіться нагору", був серед номінантів. На цей раз голлівудський актор вирішив захід пропустити і, як виявилося, заради дозвілля з коханою.

Папараці вдалося сфотографувати Леонардо Ді Капріо з його коханою Камілою Морроне на вулицях Нью-Йорка. Пара гуляла Манхеттеном, насолоджуючись компанією один одного.

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До цього актора також бачили на зустрічі з Мілою Куніс та Ештоном Катчером.

Що стосується "Оскара", Леонардо Ді Капріо цілих 6 разів номінували на "Оскар", починаючи ще з 1994 року, але свою першу і поки що єдину статуетку актор отримав лише одного разу — у 2016 році за роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса".

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Леонардо Ді Капріо у фільмі "Вижилий"

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо — із тих голлівудських знаменитостей, хто активно підтримує Україну в боротьбі проти російських окупантів.

До речі, сьогодні також обговорюють новини про те, що через війну в Україні премія "Еммі" виключила російські проекти з конкурсної програми.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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