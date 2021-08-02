Максим Галкин удивил Сеть неожиданной сменой имиджа: Получилось смешно

Популярный телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях нехарактерное для своего профиля фото

Максим Галкин экспериментирует с имиджем / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Только недавно все обсуждали фигуру юмориста, а теперь новый имидж Галкина.Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram фото, появившись в необычном для себя образе – шоумен превратился на время в обладателя шикарных густых усов. Как отметил Галкин, такие перемены во внешности связаны с ролью в новом проекте.

Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино, – подписал снимок Максим.

Максим Галкин показал себя в образе из нового кинопроекта / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях оценили новый образ. Одни посмеялись, другим юморист напомнил Фредди Меркьюри, а третьи порекомендовали сбрить усы.

"На гусара похож"

"Вау, вау, красавчик"

"Не знаю почему, напомнил Фредди Меркьюри"

"Почему опять Николаев получился"

"Советую убрать эти ужасные усы...они возраст добавляют"

К слову, о работе Максим Галкин не часто рассказывает у себя в соцсетях. Он чаще делится моментами семейной жизни и фото и видео их с Аллой Пугачевой двойняшек – Гарри и Лизой. Поклонники всегда рады новым публикациям юмориста. Не так давно Галкин поделился видео, как их с Аллой Пугачевой дети и дочь Кристины Орбакайте перепели один из самых популярных треков на YouTube.

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