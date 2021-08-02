Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Избили танцора DOROFEEVA

Стужук и ее грудь

Львовский бездомный

Что не так с клипами

Развод Билык

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Максим Галкин удивил Сеть неожиданной сменой имиджа: Получилось смешно

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 августа, 08:27
Копировать ссылку
Популярный телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях нехарактерное для своего профиля фото
Максим Галкин экспериментирует с имиджем
Максим Галкин экспериментирует с имиджем / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Только недавно все обсуждали фигуру юмориста, а теперь новый имидж Галкина.Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram фото, появившись в необычном для себя образе – шоумен превратился на время в обладателя шикарных густых усов. Как отметил Галкин, такие перемены во внешности связаны с ролью в новом проекте.

Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино, – подписал снимок Максим.

Максим Галкин показал себя в образе из нового кинопроекта
Максим Галкин показал себя в образе из нового кинопроекта / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях оценили новый образ. Одни посмеялись, другим юморист напомнил Фредди Меркьюри, а третьи порекомендовали сбрить усы.

  • "На гусара похож"
  • "Вау, вау, красавчик"
  • "Не знаю почему, напомнил Фредди Меркьюри"
  • "Почему опять Николаев получился"
  • "Советую убрать эти ужасные усы...они возраст добавляют"

К слову, о работе Максим Галкин не часто рассказывает у себя в соцсетях. Он чаще делится моментами семейной жизни и фото и видео их с Аллой Пугачевой двойняшек – Гарри и Лизой. Поклонники всегда рады новым публикациям юмориста. Не так давно Галкин поделился видео, как их с Аллой Пугачевой дети и дочь Кристины Орбакайте перепели один из самых популярных треков на YouTube.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Анджелина Джоли c пчелами для американского Vogue
Все обсуждают
София Стужук после увеличения груди хочет уменьшить ее на размер
Быть в курсе
Цитата дня

Пришло время сказать себе, что я сам не справляюсь. Я не умею контролировать свой гнев. Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал ( а мне никто ничего плохого не сделал), значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе

Андрей Фединчик актер
Узнать больше
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять