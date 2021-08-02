Максим Галкин удивил Сеть неожиданной сменой имиджа: Получилось смешно

Только недавно все обсуждали фигуру юмориста, а теперь новый имидж Галкина.Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram фото, появившись в необычном для себя образе – шоумен превратился на время в обладателя шикарных густых усов. Как отметил Галкин, такие перемены во внешности связаны с ролью в новом проекте.
Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино, – подписал снимок Максим.
В комментариях оценили новый образ. Одни посмеялись, другим юморист напомнил Фредди Меркьюри, а третьи порекомендовали сбрить усы.
- "На гусара похож"
- "Вау, вау, красавчик"
- "Не знаю почему, напомнил Фредди Меркьюри"
- "Почему опять Николаев получился"
- "Советую убрать эти ужасные усы...они возраст добавляют"
К слову, о работе Максим Галкин не часто рассказывает у себя в соцсетях. Он чаще делится моментами семейной жизни и фото и видео их с Аллой Пугачевой двойняшек – Гарри и Лизой. Поклонники всегда рады новым публикациям юмориста. Не так давно Галкин поделился видео, как их с Аллой Пугачевой дети и дочь Кристины Орбакайте перепели один из самых популярных треков на YouTube.
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