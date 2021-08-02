Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Побили танцівника Дорофєєвої

Стужук та її груди

Львівський безхатько

Що не так з кліпами

Розлучення Білик

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Максим Галкін здивував Мережа несподіваною зміною іміджу: Вийшло смішно

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 серпня, 08:27
Копіювати лінк
Популярний телеведучий і гуморист Максим Галкін опублікував в соцмережах нехарактерне для свого профілю фото
Максим Галкін експериментує з іміджем
Максим Галкін експериментує з іміджем / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тільки недавно все обговорювали фігуру гумориста , а тепер новий імідж Галкіна. Чоловік Алли Пугачової опублікував в Instagram фото, з'явившись в незвичайному для себе образі – шоумен перетворився на час в володаря шикарних густих вусів. Як зазначив Галкін, такі зміни в зовнішності пов'язані з роллю в новому проєкті.

Входжу в роль самозакоханого спокусника для кіно, – підписав знімок Максим.

Максим Галкін показав себе в образі з нового кінопроекту
Максим Галкін показав себе в образі з нового кінопроекту / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях оцінили новий образ. Одні посміялися, іншим гуморист нагадав Фредді Мерк'юрі, а треті порекомендували збрити вуса.

  • "На гусара схожий"
  • "Вау, вау, красавчик"
  • "Не знаю чому, нагадав Фредді Мерк'юрі"
  • "Чому знову Ніколаєв вийшов"
  • "Раджу прибрати ці жахливі вуса ... вони вік додають"

До слова, про роботу Максим Галкін не часто розповідає у себе в соцмережах. Він частіше ділиться моментами сімейного життя та фото і відео їх з Аллою Пугачовою двійнят- Гаррі і Лізи. Шанувальники завжди раді новим публікаціям гумориста. Не так давно Галкін поділився відео, як їх з Аллою Пугачовою діти і дочка Крістіни Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Анджеліна Джолі з бджолами для американського Vogue
Всі обговорюють
Софія Стужук після збільшення грудей хоче зменшити їх на розмір
Бути в курсі
Цитата дня

Прийшов час сказати собі, що я сам не справляюся. Я не вмію контролювати свій гнів. Ви зрозумійте, коли людина кричить, що вона ненавидить весь світ, а ніхто їй нічого поганого не зробив (а мені ніхто нічого поганого не зробив), значить щось категорично не влаштовує мене в самому собі

Андрій Федінчик актор
Дізнатися більше
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти