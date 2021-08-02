Максим Галкін здивував Мережа несподіваною зміною іміджу: Вийшло смішно

Популярний телеведучий і гуморист Максим Галкін опублікував в соцмережах нехарактерне для свого профілю фото

Максим Галкін експериментує з іміджем / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тільки недавно все обговорювали фігуру гумориста , а тепер новий імідж Галкіна. Чоловік Алли Пугачової опублікував в Instagram фото, з'явившись в незвичайному для себе образі – шоумен перетворився на час в володаря шикарних густих вусів. Як зазначив Галкін, такі зміни в зовнішності пов'язані з роллю в новому проєкті.

Входжу в роль самозакоханого спокусника для кіно, – підписав знімок Максим.

Максим Галкін показав себе в образі з нового кінопроекту / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях оцінили новий образ. Одні посміялися, іншим гуморист нагадав Фредді Мерк'юрі, а треті порекомендували збрити вуса.

"На гусара схожий"

"Вау, вау, красавчик"

"Не знаю чому, нагадав Фредді Мерк'юрі"

"Чому знову Ніколаєв вийшов"

"Раджу прибрати ці жахливі вуса ... вони вік додають"

До слова, про роботу Максим Галкін не часто розповідає у себе в соцмережах. Він частіше ділиться моментами сімейного життя та фото і відео їх з Аллою Пугачовою двійнят- Гаррі і Лізи. Шанувальники завжди раді новим публікаціям гумориста. Не так давно Галкін поділився відео, як їх з Аллою Пугачовою діти і дочка Крістіни Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина: