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Мама Бузовой заявила, что у дочери нет проблем в личной жизни: Оле на самом деле везет с мужчинами

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 07:51
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Ольга Бузова в своих интервью признается, что давно мечтает о семье, но ей удается встретить достойного мужчину. Мама телеведущей решила тоже высказаться о личной жизни дочери
Мама Ольги Бузовой прокомментировала личную жизнь дочери
Мама Ольги Бузовой прокомментировала личную жизнь дочери / Фото: instagram.com/buzova86

Мама Ольги Бузовой продолжает комментировать слухи о своей дочери. Ирина Александровна опровергла, что ее дочь страдает от алкогольной зависимости. Теперь мама высказалась о романах Бузовой.

Оле на самом деле везет с мужчинами. Человек, который способен влюбляться — это замечательно. Разлюбил, развелись. Разве это плохо? Лучше ведь, чем жить с нелюбимым человеком. Жизнь у каждого одна, и, если моя девочка хочет прожить свою определенным образом, как я могу ей мешать? – ответила мама телеведущей в программе "Звезды сошлись".

Мама Ольги Бузовой опровергла, что у дочери есть проблемы в личной жизни
Мама Ольги Бузовой опровергла, что у дочери есть проблемы в личной жизни / Фото: instagram.com/buzova86

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Но как призналась Ирина Александровна, роман с блогером Давой, который в итоге закончился громким скандалом, она не одобряла.

С Давой она меня знакомила. Я сразу сказала, что ничего у них не выйдет, но то был ее выбор. Видела ее счастливые глаза. Я Давида предупреждала, что у Оли сложный характер, тяжелая работа, но он отвечал: "все хорошо". Но все всегда хорошо не бывает

Личная жизнь Ольги Бузовой

Напомним, в 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Впрочем, четыре года спустя брак распался. Телеведущая обвиняла мужчину в изменах. В прошлом году экс-пара впервые встретилась спустя пять лет после развода и Бузова уже успела унизить бывшего.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов впервые встретились на светском мероприятии после развода
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов впервые встретились на светском мероприятии после развода / Фото: instagram.com/buzova86

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Со временем звезда пыталась строить отношения с блогером Давой. Бузова признавалась, что полностью вкладывалась в этот роман, однако вскоре почувствовала неладное. У парочки возникали частенько ссоры, скандалы и взаимные упреки. Телеведущая предполагает, что ее бывшего привлекал в ней "звездный статус артистки".

Ольга Бузова с возлюбленным Давидом
Ольга Бузова с возлюбленным Давидом / Фото: Instagram

А вот сама Дава в одном из интервью заявил об упреках телеведущей, что он больше занимается карьерой, чем отношениями и в один день они разошлись . Впоследствии, по словам блогера, Бузова просила его вернуться, но он отказался воссоединяться после публичных оскорблений.

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Сейчас о личной жизни Ольги Бузовой ничего не известно, хотя иногда она намекает, что у нее есть тайный ухажер.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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