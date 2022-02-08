Мама Бузова заявила, що у дочки немає проблем в особистому житті: Олі насправді щастить із чоловіками

Ольга Бузова у своїх інтерв'ю зізнається, що давно мріє про сім'ю, але їй вдається зустріти гідного чоловіка. Мама телеведучої вирішила також висловитися про особисте життя доньки

Мама Ольги Бузової прокоментувала особисте життя дочки / Фото: instagram.com/buzova86

Мама Ольги Бузової продовжує коментувати чутки про свою доньку. Ірина Олександрівна спростувала, що її дочка страждає від алкогольної залежності. Тепер мама висловилася про романи Бузової.

Олі насправді щастить із чоловіками. Людина, яка здатна закохуватися – це чудово. Розлюбив, розлучились. Хіба це погано? Адже краще, ніж жити з нелюбимою людиною. Життя у кожного одне, і, якщо моя дівчинка хоче прожити своє певним чином, як я можу їй заважати? – відповіла мама телеведучої у програмі "Зірки зійшлися".

Мама Ольги Бузової спростувала, що дочка має проблеми в особистому житті / Фото: instagram.com/buzova86

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Але як зізналася Ірина Олександрівна, роман із блогером Давою, який у результаті закінчився гучним скандалом, вона не схвалювала.

З Давою вона мене знайомила. Я відразу сказала, що нічого в них не вийде, але це був її вибір. Бачила її щасливі очі. Я Давида попереджала, що у Олі складний характер, тяжка робота, але він відповідав: "Все добре". Але все завжди добре не буває

Особисте життя Ольги Бузової

Нагадаємо, у 2012 році Ольга Бузова вийшла заміж за футболіста Дмитра Тарасова. Втім, через чотири роки шлюб розпався. Телеведуча звинувачувала чоловіка у зрадах. У минулому році експара вперше зустрілася через п'ять років після розлучення та Бузова вже встигла принизити колишнього.

Ольга Бузова та Дмитро Тарасов вперше зустрілися на світському заході після розлучення / Фото: instagram.com/buzova86

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Згодом зірка намагалася будувати стосунки з блогером Давою. Бузова зізнавалася, що повністю вкладалася у цей роман, проте невдовзі відчула недобре. У парочки виникали часто сварки, скандали та взаємні закиди. Телеведуча припускає, що її колишнього приваблював у ній "зірковий статус артистки".

Ольга Бузова з коханим Давидом / Фото: Instagram

А ось сама Дава в одному з інтерв'ю заявив про закиди телеведучої, що він більше займається кар'єрою, ніж стосунками. одного дня вони розійшлися . Згодом, за словами блогера, Бузова просила його повернутись, але він відмовився воз'єднуватися після публічних образ.

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Наразі про особисте життя Ольги Бузової нічого не відомо, хоча іноді вона натякає, що вона має таємний залицяльник.