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Молодые и красивые: Елизавета II с принцем Филиппом на встрече с супругами Кеннеди – редкое архивное фото

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 апреля, 12:53
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Букингемский дворец продолжает делиться снимками британской королевы в честь платинового юбилея ее правления
Появилось новое архивное фото Елизаветы II
Появилось новое архивное фото Елизаветы II / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

В этом году Елизавета II празднует 70-летний юбилей правления. Королева стала на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. До этого королем был ее отец – король Георг VI.

Сейчас Елизавета II – самый старший монарх в британской истории, а также самый старший глава государства в мире.

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Как известно, платиновый юбилей британская королева будет отмечать летом. А до этого, 21 апреля Елизавета будет праздновать день рождения – Ее Величеству исполнится 96 лет.

Пока же королевский дворец в Instagram решил делиться черно-белыми снимками Елизаветы II, которые делали во время ее правления. Недавно обнародовали фотографию молодой королевы в компании Шарля де Голля.

Сейчас решили показать фото 1961 года, на котором изображены Елизаветы II с принцем Филиппом в компании Джона и Жаклин Кеннеди.

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Президента Джона Кеннеди и первой леди Жаклин Кеннеди приветствуют королева и герцог Эдинбургский в Букингемском дворце, – говорится в описании кадра.

Также отмечается, что во время правления Ее Величества было 14 президентов США и, за исключением президента Линдона Джонсона, королева встретилась с каждым.

Ранее мы сообщали, что в Вестминстерском аббатстве состоялась панихида по принцу Филиппу . Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике, ее сопровождал принц Эндрю.

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Также читайте в материале, как изменилась британская королева за 70 лет правления.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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