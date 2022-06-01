Мусульмане бунтуют против Филиппа Киркорова после его плясок на кресте – артист может остаться без концертов

Похоже, что в жизни Филиппа Киркорова наступает "цвет настроения черный" после его скандального празднования 55-летия

Мусульмане потребовали запретить концерты Филиппа Киркорова на всем Кавказе / Фото: Коллаж: Сегодня

Филипп Киркоров хотел устроить незабываемое шоу на день рождения, и у него получилось. Правда, последствия этого для артиста печальные. Его сатанинские танцы на кресте во время исполнения песни "Мария Магдалена" спровоцировали настоящий скандал. Певца обвинили в оскорблении чувств верующих. Более того, на него написали заявление в Генпрокуратуру и даже собирали подписи под петицией, чтобы лишить его звания народного артиста РФ.

После волны хейта Киркоров пытался оправдаться. По его словам, все, что происходило на сцене, – исключительно фантазийная история, которая не имеет цели оскорблять религию. Но, очевидно, его извинения общество на россии не приняло.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, нынче за Киркорова взялись мусульмане. Они требуют от властей запретить его концерты на всем Кавказе, потому что "не надо оскорблять братьев-христиан".

Вскоре лидер одного из политдвижений Сайпудин Гучигов заявил, что мусульмане будут "защищать православных братьев, потому что они защищали пророка от насмешек карикатуристов вместе с исламским миром". По его мнению, артист надругался над символом христианства.

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Нас просто раздражает тот факт, что издеваются над чувствами верующих. Это делает не только Филипп Киркоров. Это уже стало в быту в нашем шоу-бизнесе, – сказал Гучигов.

Напомним, ранее Филипп Киркоров неожиданно засветился на Евровидении в VIP-ложе. Однако единомышленники-рашисты артиста не очень обрадовались его поездке.