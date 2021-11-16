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Муж Пэрис Хилтон после свадьбы раскрыл тайну своих прошлых отношений

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 14:17
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Как оказалось, новоиспеченный супруг светской львицы уже давно является отцом. Об этом стало известно общественности только после заключения их брака
У мужа Пэрис Хилтон есть девятилетняя дочь от прошлых отношений
У мужа Пэрис Хилтон есть девятилетняя дочь от прошлых отношений / Фото: Getty Images

Пэрис Хилтон и Картер Реум масштабно отпраздновали свою свадьбу – устроили целых две вечеринки и позвали много знаменитых гостей.

Мы ранее подробно рассказывали, кто новый муж Хилтон, и чем он занимается, но лишь недавно выяснилось, что у Картера, оказывается, есть девятилетняя дочь от бывшей девушки – звезды реалити-шоу Лауры Беллицци. С девочкой он виделся лишь раз в жизни.

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Экс-возлюбленная Реума сейчас живет в Калифорнии с ребенком. Также известно, что Беллицци какое-то время встречалась с актером Мелом Гибсоном в 2011 году. Тогда все думали, что ребенок был его, однако сам Гибсон отрицал это.

Люди, которым важна эта история, знали о ней уже 10 лет. Картер поддерживает ребенка. Хотя у них нет традиционных отношений, как у отца и дочери, но он обеспечивал девочку с момента рождения и будет продолжать это делать, – рассказал изданию Page Six представитель Реума.

Супруг Пэрис Хилтон обеспечивает свою дочь с самого рождения
Супруг Пэрис Хилтон обеспечивает свою дочь с самого рождения / Фото: instagram.com/parishilton

Сообщается, что Лаура, узнав о планах Пэрис и Картера о создании семьи, почувствовала огромное отторжение и обделенность. Потому что хотела бы, чтобы отец ее дочери наладил общение с ребенком и принимал участие в ее жизни.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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