Чоловік Періс Гілтон після весілля розкрив таємницю своїх минулих стосунків

Як виявилося, новий чоловік світської левиці вже давно є батьком. Про це стало відомо громадськості лише після укладення їхнього шлюбу

У чоловіка Періс Гілтон є дев'ятирічна дочка від минулих стосунків / Фото: Getty Images

Періс Гілтон та Картер Реум масштабно відсвяткували своє весілля – влаштували цілих дві вечірки та покликали багато знаменитих гостей.

Ми раніше детально розповідали, хто новий чоловік Гілтон, і чим він займаєтьс. Але тільки недавно з'ясувалося, що у Картера, виявляється, є дев'ятирічна дочка від колишньої дівчини – зірки реаліті-шоу Лаури Белліцці. З дівчинкою він бачився лише разів у житті.

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Екс-кохана Реума зараз живе у Каліфорнії з дитиною. Також відомо, що Белліцці якийсь час зустрічалася з актором Мелом Гібсоном у 2011 році. Тоді всі думали, що дитина була його, проте сам Гібсон заперечував це.

Люди, яким важлива ця історія, знали про неї вже 10 років. Картер підтримує дитину. Хоча у них немає традиційних стосунків, як у батька та дочки, але він забезпечував дівчинку з народження і продовжуватиме це робити, – розповів виданню Page Six представник Реума.

Чоловік Періс Гілтон забезпечує свою дочку від народження / Фото: instagram.com/parishilton

Повідомляється, що Лаура, дізнавшись про плани Періс та Картера щодо створення сім'ї, відчула величезне відторгнення та обділеність. Тому що хотіла б, щоб батько її дочки налагодив спілкування з дитиною та брав участь у її житті.

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