Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала

Зашквар Netflix

Не смотрите наверх

Топ-сериал

Арни развелся

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Ольга Бузова призналась, почему не может найти мужчину: "Не хочу, чтобы мной хвастались"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
30 декабря, 07:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российская телеведущая уже долгое время остается холостячкой. Несмотря на победы в работе, в личной жизни у нее складывается не все так хорошо
Ольга Бузова поделилась своим взглядом на идеальные отношения.
Ольга Бузова поделилась своим взглядом на идеальные отношения. / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, которая на днях помахала средним пальцем перед камерой, признается, что сейчас ей очень трудно найти любящего бойфренда. Телеведущая сетует, что в современном мире не осталось достойных мужчин.

Кроме того, знаменитость говорит, что и статистика уже не в ее пользу.

Реклама

На девять девушек всего пять парней, а то и вообще их нет, – делится Оля, сообщает "Собеседник".

Известно, что Бузова прошла через множество болезненных расставаний, и в свои 35 лет осталась одинокой. Звезда объяснила, что горький опыт научил ее тому, что нельзя позволять ухажерам пользоваться своим именем и статусом.

В будущем я не хотела бы, чтобы мой муж мной хвастался, публиковал меня на своей странице в Сети. Хочу, чтобы он любил Олю, а не звезду, – загадывает артистка.

Напомним, в 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Впрочем, четыре года спустя брак распался. Телеведущая обвиняла мужчину в изменах. В этом году экс-пара впервые встретилась спустя пять лет после развода и Бузова уже успела унизить бывшего.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов впервые встретились на светском мероприятии после развода
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов впервые встретились на светском мероприятии после развода / Фото: instagram.com/buzova86

Реклама

Со временем звезда пыталась строить отношения с блогером Давой. Бузова признавалась, что полностью вкладывалась в этот роман, однако вскоре почувствовала неладное. У парочки возникали частенько ссоры, скандалы и взаимные упреки. Телеведущая предполагает, что ее бывший имел "звездный статус артистки".

Ольга Бузова с возлюбленным Давидом
Ольга Бузова с возлюбленным Давидом / Фото: Instagram

А вот сама Дава в одном из интервью заявил, что Оля укоряла, что он больше занимается карьерой, чем отношениями и в один день они разошлись . Впоследствии, по словам блогера, Бузова просила его вернуться, но он отказался воссоединяться после публичных оскорблений.

Реклама

Сейчас о личной жизни Ольги Бузовой ничего не известно, хотя иногда она намекает, что у нее есть тайный ухажер.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять