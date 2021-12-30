Ольга Бузова призналась, почему не может найти мужчину: "Не хочу, чтобы мной хвастались"

Российская телеведущая уже долгое время остается холостячкой. Несмотря на победы в работе, в личной жизни у нее складывается не все так хорошо

Ольга Бузова поделилась своим взглядом на идеальные отношения. / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, которая на днях помахала средним пальцем перед камерой, признается, что сейчас ей очень трудно найти любящего бойфренда. Телеведущая сетует, что в современном мире не осталось достойных мужчин.

Кроме того, знаменитость говорит, что и статистика уже не в ее пользу.

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На девять девушек всего пять парней, а то и вообще их нет, – делится Оля, сообщает "Собеседник".

Известно, что Бузова прошла через множество болезненных расставаний, и в свои 35 лет осталась одинокой. Звезда объяснила, что горький опыт научил ее тому, что нельзя позволять ухажерам пользоваться своим именем и статусом.

В будущем я не хотела бы, чтобы мой муж мной хвастался, публиковал меня на своей странице в Сети. Хочу, чтобы он любил Олю, а не звезду, – загадывает артистка.

Напомним, в 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Впрочем, четыре года спустя брак распался. Телеведущая обвиняла мужчину в изменах. В этом году экс-пара впервые встретилась спустя пять лет после развода и Бузова уже успела унизить бывшего.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов впервые встретились на светском мероприятии после развода / Фото: instagram.com/buzova86

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Со временем звезда пыталась строить отношения с блогером Давой. Бузова признавалась, что полностью вкладывалась в этот роман, однако вскоре почувствовала неладное. У парочки возникали частенько ссоры, скандалы и взаимные упреки. Телеведущая предполагает, что ее бывший имел "звездный статус артистки".

Ольга Бузова с возлюбленным Давидом / Фото: Instagram

А вот сама Дава в одном из интервью заявил, что Оля укоряла, что он больше занимается карьерой, чем отношениями и в один день они разошлись . Впоследствии, по словам блогера, Бузова просила его вернуться, но он отказался воссоединяться после публичных оскорблений.

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Сейчас о личной жизни Ольги Бузовой ничего не известно, хотя иногда она намекает, что у нее есть тайный ухажер.